支持度剩11% 尹錫悅今面臨2度彈劾

抗議民眾13日在首爾國會大廈附近集結示威，要求總統尹錫悅下台。（法新社）

2024/12/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓總統尹錫悅三日晚間突然宣布緊急戒嚴後，在野黨發起的第一次彈劾總統案在執政黨「國民力量」杯葛下，因投票人數不足法定人數而流產，十四日將再發動第二次彈劾表決。對於尹錫悅十二日矢言「奮戰到底」，最大在野黨「共同民主」黨魁李在明十三日指出，尹錫悅此言不啻向人民「宣戰」，「這證明彈劾是結束這場混亂最快且最有效的方法」，並向執政黨議員喊話，若他們不支持彈劾案，「歷史會記得並記錄你們的選擇」。

6通電話 要警察廳長「統統抓起來」

在野陣營第二次發起的尹錫悅彈劾案，已在十三日下午呈交國會全體會議。彈劾理由寫道，尹錫悅宣布緊急戒嚴，違反主權在民、三權分立原則等憲法和法律規定；在其指揮下，戒嚴部隊和警察企圖拘留國會議員；戒嚴部隊試圖佔領中央選舉管理委員會，沒收選管委工作人員的手機，並企圖封鎖媒體人士金於俊成立的民調機構等。

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韓聯社報導，南韓警察廳廳長趙志浩近日接受警方調查時供稱，尹錫悅宣布戒嚴後，曾六度致電命令他逮捕國會議員，還說他們違反戒嚴法，「要統統抓起來」。趙志浩聲稱，尹錫悅先後打了六通電話給他，每次都片面下達完指示就掛斷，他並未錄下通話內容。由於趙志浩認為尹錫悅的指令荒誕無稽，因此並未將指令傳達到前線。

國會議長室指出，十四日將提前一小時、在當地時間下午四時（台灣時間下午三時）再度針對尹錫悅的彈劾案進行表決。然而，即使在野黨全數議員一九○人及一名無黨派議員共一九一人發起此次彈劾，已達國會過半數在籍議員發起門檻，但由於非執政黨議席只有一九二席，表決仍需執政黨至少八票贊成始可過關。彭博十三日報導，「國民力量」已有七人暗示有意加入此次彈劾。

根據蓋洛普十日至十二日針對南韓一○○二名成年選民所做的民調，尹錫悅施政好評率為十一％，較上週下降五％，為其執政以來的最低紀錄；差評率八十五％，創下新高紀錄。七十五％受訪者支持彈劾尹錫悅、廿一％反對、四％態度保留；對於「宣布緊急戒嚴是否屬內亂」，七十一％受訪者答是、廿三％否定、六％持保留意見。

南韓民眾12日在執政黨首爾總部前舉行燭光集會，要求彈劾宣布戒嚴的總統尹錫悅，並撕毀印有執政黨「國民力量」國會議員肖像的布條，抗議執政黨議員不支持彈劾尹錫悅。（法新社）

南韓民眾12日在執政黨首爾總部前舉行燭光集會，要求彈劾宣布戒嚴的總統尹錫悅，並撕毀印有執政黨「國民力量」國會議員肖像的布條，抗議執政黨議員不支持彈劾尹錫悅。（法新社）

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