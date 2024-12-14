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    北約秘書長 批中國霸凌台灣 呂特：須看清北京癱瘓民主社會的野心

    北約秘書長呂特批評中國霸凌台灣，強調必須看清中國的野心。（路透資料照）

    北約秘書長呂特批評中國霸凌台灣，強調必須看清中國的野心。（路透資料照）

    2024/12/14 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特十二日在美國智庫「卡內基國際和平基金會」歐洲分部發表演說，呼籲北約國家提高防衛支出，因為俄羅斯在中國、北韓和伊朗協助下，已做好與烏克蘭及北約長期抗戰的準備。他也警告，必須看清中國的野心，中國霸凌台灣、試圖癱瘓民主社會，一旦讓中國看到俄國透過戰爭得到好處，勢必進一步蠶食台灣。

    俄若侵烏得利 中國必蠶食台灣

    呂特指出，中國正大幅強化核武器在內的軍事實力，過程毫不透明、全未受限，從二○二○年擁有兩百枚核彈頭，到二○三○年預計將超過一千枚，對太空的投資也飛躍成長。此外，中國正霸凌台灣，以可能癱瘓民主社會的方式，試圖入侵關鍵基礎設施，並聯合俄國、北韓和伊朗，削弱歐美國家的自由，進而確保自身勢力範圍、重塑全球秩序。

    呂特也提醒，烏俄和談的成果將影響中國對台灣的下一步。他強調，烏克蘭的談判立場必須強勢，否則讓俄國總統普廷佔上風，達成一個對烏克蘭不利的協議，「習近平會緊緊盯著，並且心想，如果我開始蠶食台灣、開始在我的地盤做一些其他事情，我可以拿到什麼？」烏俄之間的止戰協議，必須面面俱到。

    呂特還提到，在中國、伊朗和北韓協助下，俄國正大量生產軍備和彈藥，透過數量彌補品質的不足，俾便與烏克蘭及北約長期抗戰。北約目前尚可嚇阻，但四、五年後未必如此，要建立長期嚇阻力，國防支出佔國內生產毛額（GDP）二％僅屬勉強。

    他特別提到，中國取得先進武器系統的速度是美國的五、六倍，十年前全球十大軍工企業中並無中企，如今卻有三、四家，北約「有落後的風險，這非常危險」。

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