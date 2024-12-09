激進轉務實 反抗軍領袖塑溫和形象

敘利亞反抗軍首領。（法新社）

2024/12/09 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕由「沙姆解放組織」（HTS）領導的敘利亞反抗軍聯盟八日宣稱，推翻總統阿塞德並且結束「社會復興黨」數十年的獨裁政權。HTS源於「開打」（Al-Qaeda）恐怖組織在敘利亞的分支，但其領袖喬拉尼多年來積極推動轉型，是務實的激進分子，積極將自己塑造成形象較溫和的領袖。

一九八二年出生的喬拉尼，成長於大馬士革自治市梅澤赫（Mazzeh）一個富裕家庭，在求學階段是好學生，但二○○○年第二次巴勒斯坦起義使他激進化。他曾在二○二一年受訪時表示，「當時我開始思考如何履行我的義務，保衛那些被佔領者和入侵者壓迫的人民」。在美國入侵伊拉克後，喬拉尼在二○○三年從大馬士革搭乘長途巴士抵達巴格達，並加入「開打」組織。後來，他與「開打」的分歧持續加劇，在敘利亞民族主義的名義下，逐步壯大自己的派系，雙方的跨國聖戰理念漸行漸遠。

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HTS在敘利亞內戰初期開始形成，即「努斯拉陣線」（Al-Nusra Front），透過叛亂活動和自殺攻擊對抗擁護阿塞德的軍隊。努斯拉陣線最初與瓦哈比派極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關聯，但喬拉尼曾在二○一五年表示，他與「伊斯蘭國」不同，他並無意對西方發動攻擊。二○一六年，努斯拉陣線試圖擺脫極端主義根源，與其他幾個派系共組HTS。

喬拉尼與「開打」和「伊斯蘭國」斷絕關係以來，一直設法將自己塑造成形象較為溫和的領袖。反抗軍攻入敘利亞第二大城阿勒坡後，喬拉尼向民眾發表演說，安撫他們不會受到傷害。反抗軍八日進入大馬士革時，他也下令所有部隊不得接近公務機關，敘利亞國家機構將由前總理賈拉里管理，直到完成政權轉移。他還宣稱，一旦阿塞德垮台，不會對其家族所屬的什葉派分支阿拉維派（Alawite）展開報復。

然而，喬拉尼種種作為仍未能消除西方國家的質疑，美國等西方國家將HTS列為恐怖組織，並懸賞一千萬美元捉拿他，他試圖與西方建立關係並領導敘利亞的雄心，是否能夠獲得美國和俄羅斯、伊朗、土耳其等主要國家的支持或默許，恐怕仍有待觀察。

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