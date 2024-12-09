反抗勢力攻佔首都大馬士革 敘利亞變天 總統阿塞德搭機出逃

敘利亞反抗軍宣稱推翻統治逾50年的阿塞德家族政權，圖為敘國民眾踐踏印有阿塞德總統圖案的地毯，慶祝阿塞德倒台。（法新社）

2024/12/09 05:30

逾半世紀威權統治落幕

〔編譯張沛元／綜合報導〕敘利亞反抗勢力之一的「沙姆解放組織」（HTS）八日宣布，已攻佔首都大馬士革，總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）出逃海外，鐵腕統治敘國逾半世紀的阿塞德王朝就此落幕。相較於敘國民眾歡欣鼓舞，區域鄰國與國際社會則擔心，敘國此後將陷入混亂動盪。

總理賈拉里籲自由選舉

HTS透過社群媒體Telegram宣布，在由阿塞德家族控制的敘利亞復興黨五十年壓迫統治，以及過去十三年內戰的罪行、暴政與流離失所後，「我們今天宣布這個黑暗時期已經結束，敘利亞已經展開新時代」。敘國總理賈拉里表示，應舉行自由選舉，他將持續與反抗軍指揮官喬拉尼接觸，願與任何民選領導團隊合作。

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敘國反抗勢力與戰事監控團體「敘利亞人權瞭望台組織」皆稱阿塞德已搭機逃離敘利亞，但不清楚阿塞德目前人在何處。俄羅斯外交部八日證實，阿塞德下令政權和平轉移後，已辭去總統職務並離開敘利亞。稍早有傳聞指出，阿塞德座機疑似遭到擊落墜毀。

敘國情勢是在HTS宣布佔領通往首都的戰略城市荷姆斯（Homs）數小時後快速發展。反抗軍進入大馬士革後，有人比出勝利手勢並高呼「偉哉真主」；民眾則爬上坦克車或扯倒阿塞德之父、前總統哈菲茲．阿塞德的雕像，甚至衝入阿塞德的豪宅洗劫。大馬士革居民巴塔激動泣訴，不敢相信能活著見證這一刻，「我們等這一天很久了，我們正為敘利亞開啟新歷史」。

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