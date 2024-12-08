抗中俄 加拿大強化北極軍事部署

加拿大潛艦航行在北極圈內的弗羅比舍灣。（路透檔案照）

2024/12/08 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大六日發表「加拿大北極外交政策」，將加強在北極的軍事和外交部署，因應俄羅斯、中國對北極地區愈加提高的企圖心。

加國政府就這份新版北極外交政策發表的聲明指出，氣候變遷是對加拿大北極主權的「最重要威脅」。全球暖化和冰層融化，提高船隻在每年夏季航行「西北航道」這條北極航線；隨著北極地區愈加可及，中國和俄羅斯對此區域的興趣與日俱增，這份新版政策聚焦與區域其他國家、尤其是美國，建立更強而有力的聯盟。

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加國外交部長趙美蘭在記者會上表示，「北極已不再是低度緊張地區」，她將此歸咎於俄羅斯的野心和日益加劇的地緣政治競爭，「很清楚的一點是，俄羅斯沒有紅線，其對北極及該地資源的意圖眾所周知，但是，由於烏俄戰爭，俄羅斯對中國的依賴正在加深，這是一項新的發展」。她說，俄國在極北地區與中國合作，中國本身也尋求對北極治理有更大的影響力。

自稱「近北極國家」的中國，與俄羅斯簽訂一份北極合作協議，也表明有意成為北極強國。許多專家說，這一部分原因可能是預期該地區採礦活動，將因融冰變得更具商業可行性。根據加拿大政府說法，中國經常派遣「雙重用途」船隻進入北極地區，進行科學研究，同時蒐集軍事情報；加國政府還列舉出一些中俄聯合軍事演習、中國入侵美國巡邏空域等事件，強調北極正成為全球競爭日益活躍的地區。

加拿大政府將增加在北極的軍事部署，斥巨資升級北美防空司令部（NORAD）防禦系統，也計劃增加部署巡邏艦、驅逐艦、破冰船、能夠在冰層下作業的潛水艇，以及無人機。渥太華表示，與美國的密切夥伴關係，對捍衛北美安全至為重要。

加拿大國防部長布萊爾指出，這份新政策主張加強軍力，加深與盟國的合作，如與北歐國家進行更多聯合軍演。趙美蘭說，為了與五個北歐盟國維持強而有力的聯盟關係，加國將與北極區域志同道合國家啟動「北極安全對話」。這五個北歐國家均為北大西洋公約組織（NATO）成員。加國還打算重啟北極大使辦公室，在阿拉斯加、格陵蘭開設外交機構。

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