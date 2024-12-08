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    敘反抗軍攻進荷姆斯 揮軍大馬士革

    敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」六日攻下敘國中部重鎮哈瑪後，戰士駕車駛入市中心並高舉武器慶祝。（法新社）

    敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」六日攻下敘國中部重鎮哈瑪後，戰士駕車駛入市中心並高舉武器慶祝。（法新社）

    2024/12/08 05:30

    埃及、約旦促阿塞德離境 成立流亡政府

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）上月底以來從該國西北部往南攻城掠地，繼攻下第二大城阿勒坡後，六日再取中部哈瑪、西南部德拉等重鎮，七日在戰略要地荷姆斯與政府軍交戰，甚至開始包圍總統阿塞德所在的首都大馬士革。阿塞德親屬已逃亡，在俄國據稱不打算營救阿塞德的情況下，部分國家官員敦促阿塞德儘快離境、成立流亡政府。

    在敘國政府軍五日撤退後，反抗軍六日成功控制哈瑪省及市，七日在僅存能抵擋反抗軍南下直攻大馬士革的荷姆斯與政府軍交戰。反抗軍指揮官阿布杜勒─加尼七日表示，他們在佔領大馬士革附近城鎮後，已展開行動最後階段「包圍大馬士革」。不過，政府軍則澄清，外傳駐大馬士革市郊地區的武裝部隊已撤出的消息並不屬實。反抗軍領袖喬拉尼近日在訪問中表明，他們的目標是推翻阿塞德政權，「我們有權使用一切可行手段來實現」。

    此外，反抗軍也控制西南部德拉省及市九成以上地區，當地是敘國二○一一年反政府起義的堡壘。有遭政府關押的人士在被反抗軍解救後，怒控國家已被阿塞德政府賣給俄國和伊朗。美國扶持、庫德族為首的軍事同盟「敘利亞民主力量」部隊也進入先前由政府軍控制的東部大城代爾祖爾，強調「我們的首要目標是保護自身及人民的安全」。

    普廷無營救阿塞德計畫

    雖然阿塞德截至六日仍留在大馬士革，但敘利亞及阿拉伯國家官員透露，他的妻子和三名孩子已前往俄國，兩位姊夫（妹夫）則前往阿拉伯聯合大公國。埃及和約旦官員皆敦促阿塞德儘快離境，並籌組一個納入反對派的臨時政府。一位克里姆林宮消息人士此前透露，克宮沒有營救阿塞德的計畫，因為俄國總統普廷不滿敘國政府軍不戰而逃。歐洲大型跨學科研究機構「於利希研究中心」伊朗分析師拉赫馬提則說，德黑蘭已

    意識到無法透過軍事行動控制敘國情勢。

    黎巴嫩約旦火速關閉邊境

    此外，與敘國接壤的黎巴嫩及約旦已火速關閉部分邊境關口，以防混亂蔓延。伊朗也將革命衛隊轄下聖城旅高階將領撤往黎巴嫩、伊拉克等國。俄國、中國和美國也敦促本國公民在商業航班仍運作的情況下儘快離境。

    分析指出，沙姆解放組織前身是曾被美、俄、土耳其等國認定為恐怖組織的「努斯拉陣線」（Nusra Front）。美國官員雖在公開場合仍對沙姆抱持審慎態度，但私下認為沙姆在治理敘國西北部伊德利布省期間展現務實態度，其領導層也清楚只要繼續被人看作聖戰組織，就無法實現在敘國執政或成為政府一部分，這可能意味美方可接受其掌權。

    誰控制敘利亞

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