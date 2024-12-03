訪中前開砲 德外長︰北京挺俄 威脅歐洲印太

德國外交部長貝爾伯克在訪問中國前，點名北京在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中提供武器，威脅歐洲和印太地區和平。（法新社）

2024/12/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）二日訪問北京，與中國外交部長王毅舉行會談。貝爾伯克在行前明確警告，中國對俄羅斯的支持威脅歐洲與印太地區和平，並直指此舉將對德中關係造成深遠影響，強烈敦促北京協助結束烏克蘭戰爭。

貝爾伯克與王毅在北京舉行第七輪德中外交與安全戰略對話。根據德國外交部發布的會談紀要，貝爾伯克直言中國日益增強對俄支持損害德中關係，進一步衝擊德國及歐洲的核心安全利益。

請繼續往下閱讀...

歐盟近期針對多家協助俄國製造攻擊型無人機的中國企業擬定制裁計畫，據透露可能在數週內實施。目前估計，約六成俄國戰爭物資內含中國零件，近兩成俄國戰鬥無人機仰賴中國製造。

王毅回應指出，中德做為全球主要經濟體，應秉持合作態度，摒棄對抗思維，共同因應挑戰；儘管雙方存在分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由，中方將以穩定性應對外部不確定性。

在行前聲明中，貝爾伯克直接點名中國，批評其製造的無人機被用於烏克蘭戰爭，並譴責北韓軍隊參戰，指出這些行為威脅歐洲安全，也與中國利益不符。她強調，中國做為聯合國安理會常任理事國，非但沒有承擔世界和平和穩定之責，反而藉由對俄國提供經濟和武器援助，「違背歐洲的核心利益」，「俄羅斯試圖透過北韓擴大衝突，這也影響亞洲穩定。」

蕭茲訪烏 加碼軍援222億

另一方面，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）二日突然造訪烏克蘭，重申德國支持烏國對抗俄國入侵，並宣布加碼軍援烏克蘭六．五億歐元（約二二二億台幣），將於今年底前運交。這是蕭茲在俄國二○二二年年初入侵烏克蘭後，第二度造訪烏國，也是他逾兩年半來首次訪烏。德國是烏克蘭在歐洲最大的防禦物資供應國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法