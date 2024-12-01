中企赴美CES參展 大量員工遭拒簽

美國年度國際性電子產品和科技貿易盛會「消費電子展」（CES），今年初在美國內華達州最大城拉斯維加斯市舉行時，「中國製造網」參展設攤。（法新社檔案照）

2024/12/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國一九六七年開辦至今的年度國際性電子產品和科技貿易展覽會「消費電子展」（CES）明年一月初將在拉斯維加斯舉行，約四千家報名參展的企業近三成來自中國。但香港南華早報十一月卅日報導指出，即使持有參展邀請函，美國政府前所未見對參展中企員工大規模拒發簽證，象徵美中雙邊關係進一步惡化。

美中關係進一步惡化

一位廿八歲要求匿名的北京科技行銷人員表示，他在簽證面試時告訴面試官，此行將赴美拜訪美國客戶及參加CES，並出示清楚寫明預計參加CES的邀請函；卻被拒簽，「非常失望」，目前計劃向另一個美國駐中領事館重新提出申請。她和同業交流後，才知許多中國中國科技公司也遇到同樣問題，傳聞若向美國面試官提到CES就有九成機會拒簽。

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美國顧問公司「美訊」（iMpact）創辦人彭家榮（Chris Pereira）上月稍早即透過職業社群媒體「領英」透露，參與「美訊」跨文化培訓計畫的四十家中企有半數出現員工被拒簽，且沒給理由，過去即使武漢肺炎全球大流行期間也不曾這樣。他認為此事反映美國正試圖減少與中國交流，包括航班、貿易和對話；而雙方減少愈多聯繫，衝突將更容易出現。

南早指出，中企一九九一年起就是CES參展主力，但時任美國總統川普於二○一八年啟動中美貿易戰後，中方參展廠商數即因美方主政者對中國的態度、武漢肺炎疫情、美國國家安全考量疑慮等因素波動：二○一八年貿易戰開打至二○年疫情爆發遞減，二一至二三年現任總統拜登執政回升。不過，明年CES一月七至十日舉行時，回鍋的川普尚未上台。

對此，美國國務院尚無回應。CES發言人透過電郵表示，鼓勵美國政府加速並批准「出於合法商業原因」前往美國的個人簽證。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇也說，CES是中國企業與全球企業交流合作的重要平台，且中企是CES歷年參展主力，盼美、中雙方共同努力，減少簽證、入境等政策障礙，以實際行動鼓勵並支持兩國工商、科技等領域加強交流。

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