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    盧布崩盤、通膨飆升 俄經濟瀕破產

    俄國國防部長貝洛烏索夫29日訪問平壤，與北韓國防部長努光鐵舉行軍事會談。貝洛烏索夫強調，俄羅斯與北韓的友好關係正在軍事合作等所有領域快速擴大。南韓媒體分析，貝、努兩人可能進一步討論提供北韓兵力援俄，以及洲際彈道飛彈等軍事技術移轉。（法新社）

    俄國國防部長貝洛烏索夫29日訪問平壤，與北韓國防部長努光鐵舉行軍事會談。貝洛烏索夫強調，俄羅斯與北韓的友好關係正在軍事合作等所有領域快速擴大。南韓媒體分析，貝、努兩人可能進一步討論提供北韓兵力援俄，以及洲際彈道飛彈等軍事技術移轉。（法新社）

    2024/11/30 05:30

    烏俄戰爭逾2年 美實施新一波制裁

    〔編譯林家宇／綜合報導〕自二○二二年二月烏俄戰爭爆發以來，俄羅斯憑藉戰時經濟模式應對西方國家一系列金融、貿易制裁，展現出的經濟韌性出乎專家學者意料。直到上週美國施加新一波制裁後，盧布暴跌加上通貨膨脹惡化，俄國經濟陷入崩盤前景。總統普廷廿八日安撫民眾，強調「情勢正在掌控之中，沒有理由恐慌」。

    俄國政府用於支付軍人軍餉及經手經貿業務的「天然氣工業銀行」（Gazprombank），是僅存未受西方鎖定的國有大型銀行，之所以能免於制裁，是為了要讓美國的歐洲盟友能夠支付採購重要能源的費用。直到廿一日，拜登政府對天然氣工業銀行和另外逾五十間金融機構實施制裁，盧布匯率開始下跌，對美元貶值超過九％，對人民幣貶逾六％，本週貶至卅二個月以來最低數字，接近對烏侵略爆發以來最低點。跌勢直到俄羅斯中央銀行廿七日出手介入後才停止，宣布今年暫停購買外幣。

    當前的烏俄戰爭局勢正處於關鍵且瞬息萬變之際，美國總統當選人川普誓言迅速終結戰爭，以及俄國放大核武威脅等。美國華爾街日報廿九日報導，俄國的「戰爭經濟」已出現新裂縫，並引述俄官員和分析師說法，新制裁可能使俄國已經受到限制的對外貿易管道更加窘迫。

    俄羅斯經濟在發動侵略後一度大幅衰退，後續藉由大幅政府支出和大規模轉向戰爭驅動經濟模式反彈。其中，大量支付軍人的軍餉和低廉抵押貸款讓家戶得以維持生計。俄國今年的軍事開支已是後蘇聯時期最高，且明年進一步增至一二○○億美元以上，約占總預算超過卅％。

    然而，一系列刺激性措施亦帶有反效果，例如通膨幅度超過俄國央行設定目標的兩倍之多，即便當局把利率調升至廿一％，仍無法有效冷卻過熱的經濟；且由於壯年男性奔赴戰場，使得俄羅斯面臨創紀錄的缺工情形，進一步助長通膨。

    牛津經濟研究院新興市場經濟學家奧爾洛娃預測，俄國央行將在下月升高利率至廿三％，以及重新實施資本管制。奧爾洛娃認為，俄國經濟可能處在轉捩點，「這項極度緊縮的貨幣政策正驅使經濟走向衰退」。

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