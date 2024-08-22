美機密核戰略 首度聚焦中國

紐約時報披露，美國總統拜登今年3月同意，重新定位美國核武嚇阻策略，以因應中國的核威脅。圖為可攜帶核彈頭的美國泰坦II型洲際彈道飛彈。（法新社檔案照）

2024/08/22 05:30

應對中俄朝核挑戰 拜登3月批准

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿日報導，值此美國五角大廈研判中國核武庫規模與多樣性將在未來十年與美俄比肩之際，拜登總統在三月批准的一項高度機密的核子戰略計畫中，下令美軍做好準備，以應對來自中、俄與北韓可能協調一致的核挑戰，且在中國核武庫增加的背景下，首度提及遏制中國。

屬高度機密 美首度調整核戰略

報導中指出，這是美國首度重新調整其威懾戰略，以聚焦於中國核武庫的快速擴張。白宮從未宣布拜登已批准修訂後的「核部署指導」（Nuclear Employment Guidance），這份屬於高度機密的文件無電子版與僅有少量紙版，但兩名拜登政府高官日前已透過演說暗示美國核戰略已有所改變。

請繼續往下閱讀...

曾任職五角大廈的麻省理工學院核武策略專家那蘭本月稍早說，拜登日前發布更新版的核武部署指導以應對多個擁有核武的對手，以及「特別」考量到中國核武庫在「規模與多樣性上顯著增長」。至於白宮國安會負責軍備控制與禁止核子擴散的高階官員瓦迪（Pranay Vaddi）則在今年六月表示，新的戰略強調「必須同時威懾俄羅斯、中華人民共和國與北韓」。

中國外交部發言人毛寧廿一日在例行記者會上被俄新社詢及紐時報導表示，中方嚴重關切相關報導，中國核武庫與美國完全不在一個量級，美國身為最大與最先進核武庫國家，竟公然為他國量身定製核威懾戰略，「美國才是全球最大的核威脅、戰略風險的製造者」。毛寧還指控美國近年不斷翻炒的「中國核威脅論」，意在推卸裁減核武責任、擴張核武庫與尋求戰略優勢找藉口。

中國核武庫擴張 速度居全球之冠

紐時在報導中說，中俄建立夥伴關係與舉行聯合軍演，讓華府不再認為其諸對手會在核威脅上協調一致智取美國遙不可及；新版「核部署指導」顯示，明年一月廿日上台的美國新政府將面對一個已變得比三年前更動盪的核態勢；美國除要面對一個更為激進的俄羅斯，還要應付中國的核野心；北京核擴張速度超越美方兩年前的預期，其核設施發展速度更居全球之冠。

拜登批准的核戰略強化中國的核野心，反映出五角大廈對中國核彈頭數量的估計──二○三○年以前擴增至一千枚，二○三五年以前擴增至一千五百枚，即與美俄目前部署的核彈頭數量相當。至於北韓，美國官員估計如今約有六十多枚核武，並擁有可以製造更多核武的原料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法