拜登交棒賀錦麗 希拉蕊助陣

美國總統拜登19日現身芝加哥民主黨全國代表大會，正式將挑戰共和黨候選人川普的重責大任，交棒給副總統賀錦麗。（法新社）

2024/08/21 05:30

希拉蕊預言賀打破天花板

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月宣布放棄競選連任的美國總統拜登，十九日晚間在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）中，正式交棒給副總統賀錦麗及其競選搭檔華茲，傳承「為美國的靈魂而戰」，重申美國絕對不能再度落入共和黨籍前總統川普手中。賀錦麗隨後驚喜現身，當眾感謝拜登對美國的長年付出。接著，八年前敗給川普的美國前國務卿希拉蕊．柯林頓，在歡聲雷動中登場為賀錦麗助陣，預言她打破「最高、最堅硬的玻璃天花板」的潛力。

「你不能只有選贏時，才愛你的國家」，拜登開場時回憶二○二一年一月六日美國國會認證其當選時遭川普支持者闖入佔領一事，「我當時深知，現在也了解，美國絕對不容許政治暴力的存在」，所以「我當時舉起右手，向各位及上帝發誓，要維護、保護及捍衛憲法，並忠實履行美國總統的職責。」

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拜登轟川普才是魯蛇輸家

拜登相信，川普聲稱入主白宮首日就會獨裁統治一事，「這傢伙是認真的」，而美國不能讓這種事情發生，「我們在二○年保衛民主，現在，我們必須在二四年再次拯救民主」；「各位準備好投自由一票了嗎？準備好投給民主、投給美國一票了嗎？讓我問問諸位，大家準備好選出賀錦麗和華茲了嗎？」

拜登砲轟川普稱美國為失敗國家，「他談到美國正在衰退」，其實「他才是魯蛇輸家」，「川普四年來週週承諾會推出新基礎建設，但他什麼也沒建成。」他對台下的支持者喊話：「我們需要你們保住參議院，我們需要你們奪回眾議院，最重要的是，我們需要你們擊敗川普，讓他無法再擔任總統。」

賀錦麗：感謝拜登努力

拜登演說尾聲，再拉回聚焦賀錦麗。當支持者高呼「謝謝你，喬」，他回以「謝謝賀錦麗」，強調交棒賀錦麗為自身政治生涯做過的最佳決定，而兩人明年一月任期屆滿前，仍將共同努力完成該做的事。賀錦麗則無預警現身，對拜登表示：「喬，感謝你歷史性的領導，感謝你一生為我們國家服務，也感謝你將繼續做的一切」，「我們永遠感激你」。賀錦麗強調，「讓我們為我們所珍視的理想而奮鬥，讓我們永遠記住，只要我們奮鬥，我們就會勝利。」

希拉蕊也對拜登讓賢表示敬意，「現在我們正在譜寫美國故事新篇章」；對於八年前「共同在最高、最堅硬的玻璃天花板上開了很多裂縫」，她看好賀錦麗當選，在天花板另一端帶頭清除障礙。

美國民主黨全代會19日登場，場內明尼蘇達州的黨代表以手摀住嘴，抗議拜登支持以色列攻擊巴勒斯坦。（彭博）

美國民主黨全代會場外大批示威者抗議，呼籲加薩走廊停火。（歐新社）

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