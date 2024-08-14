閃電襲俄 烏談判籌碼大增

烏克蘭1週前跨境挺進俄羅斯西南部庫斯克州，迄今已掌控約1000平方公里領土。圖為烏軍裝甲車12日在與庫斯克州接壤的烏國北部蘇米州挺進。（法新社）

2024/08/14 05:30

掌控庫斯克地區約1千平方公里領土

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭一週前跨境挺進俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk），令莫斯科猝不及防。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，烏軍已掌控庫斯克地區約一千平方公里領土。庫斯克州代理州長史米爾諾夫向俄國總統普廷坦承，廿八座村莊已落入烏軍之手；美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，地理定位影像顯示，烏國掌控約四十處區域。

數千烏軍 正在俄境內行動

這場攻勢是俄國入侵烏克蘭近兩年半以來，烏軍最大規模的跨境突襲，暴露俄軍的弱點，使克里姆林宮蒙受重大打擊。據報導，反攻俄國的計畫僅有少數人士知悉，知情官員也被下達封口令。美國財經媒體CNBC引述烏國高層官員報導，現有數千名烏軍部隊在俄國境內行動，已俘獲數百人。儘管進軍俄國領土的戰略目標猶未可知，但烏方相信此舉將為其贏得更多達成「公正和平」目標的籌碼。

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烏克蘭官員強調，基輔無意侵佔俄國領土，而是企圖藉此取得影響力，盡快為烏國帶來公正與和平，「我們不需要這些領土，我們只要他們從我們的領土離開」。烏克蘭總統澤倫斯基十二日指出，莫斯科當局將戰爭帶到其他國家後，戰爭正在回到俄羅斯，「烏克蘭一直以來都只想要和平」。

俄庫斯克周邊撤離逾12萬人

面對烏軍突擊，莫斯科已從庫斯克周邊地區撤離逾十二萬人。普廷與國安高層和地方首長的視訊會議中提到，烏國此舉的目標之一是製造分裂，破壞俄國社會的團結和凝聚力，但烏軍主力部隊的損失正顯著增加，「敵人絕對會得到應得的回應，擺在我們眼前的一切目標，將毫無疑問地達成」。

烏國匿名官員談到，即使奇襲取得顯著成果，但不至於得意忘形，因為眼前仍是一場正在進行中的戰爭。不可否認的是，在庫斯克所發生和持續發展的情勢，確實將對戰爭走勢帶來巨大衝擊，重要性堪比二○二二年十一月逼退俄軍光復烏南赫爾松。

由於烏克蘭兵力和後勤資源有限，外界普遍認為東部前線的耗損，將使烏軍難以長期抗戰，反攻俄羅斯便是試圖翻轉戰爭趨勢，增加未來和平談判的實力。然而，對澤倫斯基等烏國領導階層而言，伴隨戰果而來的是必須面臨的艱困抉擇，其中一種可能情境為調派更多兵力進入庫斯克，擴大入侵行動，但此舉將削弱關鍵前線據點的防守力量。

專家指出，想在俄國境內維持任何規模的軍力並抵抗反擊相當困難，不太可能維持數個月的大規模行動，因此必須決定最佳談判時機。

與此同時，烏克蘭軍方十三日表示，俄軍過去廿四小時加強在烏東波克羅夫斯克（Pokrovsk）前線的攻勢，寫下當地一週內單日戰鬥次數最多的一天。據烏克蘭武裝部隊總參謀部發布的每日戰報，波克羅夫斯克前線爆發五十二次戰鬥，比過去一週通報的每天廿八次至四十二次明顯增加。

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