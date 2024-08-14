太平洋堅韌演習秀肌肉 美軍裝甲營 6天跨洋部署南韓
2024/08/14 05:30
美軍近日於「太平洋堅韌」（Pacific Fortitude）演習中，成功在6天內將德州陸軍第一裝甲師一營兵力，快速部署至位於南韓首爾東南方約233公里的大邱附近，展現美軍跨洋投射與預置裝備的關鍵能力。此次演習展現美軍維持高度戰備狀態，強化美韓協同作戰，重申美國對南韓安全的堅定承諾，也展現美軍迅速反制潛在威脅的實力。（編譯陳成良）
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美軍近日於「太平洋堅韌」（Pacific Fortitude）演習中，成功在6天內將德州陸軍第一裝甲師一營兵力，快速部署至位於南韓首爾東南方約233公里的大邱附近，展現美軍跨洋投射與預置裝備的關鍵能力。此次演習展現美軍維持高度戰備狀態，強化美韓協同作戰，重申美國對南韓安全的堅定承諾，也展現美軍迅速反制潛在威脅的實力。（編譯陳成良）
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