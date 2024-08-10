川普讓步 賀川 9/10首度電視辯論

川普和賀錦麗確定將在九月四日於美國廣播公司舉行總統辯論，但川普要求舉行另兩場，賀錦麗團隊尚未同意。（美聯社）

2024/08/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普八日表示，同意在九月十日於「美國廣播公司」（ABC）與民主黨準總統候選人賀錦麗進行辯論，這將是兩人首次正面對決。川普還喊話賀錦麗，希望在九月另舉行兩場辯論會，但賀錦麗團隊對「福斯新聞」（Fox News）主辦打回票。

賀陣營拒福斯新聞主辦辯論

川普在佛州棕櫚灘住所「海湖莊園」記者會上表示，他已同意參加九月十日在美國廣播公司舉辦的總統辯論。這場辯論會原本由川普與拜登陣營協商舉行，在拜登退選後，替補的賀錦麗堅稱協商仍有效，但川普數日前一度表明不會參加。不過，川普在讓步之餘也提議，希望賀錦麗同意參加九月四日及廿五日分別由「福斯新聞」和「美國國家廣播公司」（NBC）主辦的辯論，「我們認為應該進行三場辯論」。

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賀錦麗隨後在社群平台Ｘ發文表示，她期待與川普在美國廣播公司的辯論，同時也願意討論舉行更多辯論。不過，賀錦麗競選團隊一名官員重申，不考慮福斯新聞的辯論，強調應由曾贊助兩黨初選辯論的媒體機構主辦。

路透民調 賀擴大領先差距

「路透」指出，賀錦麗聲勢飆升已消除川普對拜登的領先優勢，迫使川普團隊苦思重新調整選戰策略和宣傳方式。路透與易普索八日公布的民調顯示，七月底以來，賀錦麗支持度為四十二％，川普為卅七％，雙方差距從上次調查的三％擴大為五％。對此，川普堅稱他並未改變選戰方式，因為賀錦麗與副手華茲實力「軟弱」，並表示很遺憾無法和拜登再次對決，暗示拜登是民主黨密謀換將的受害者。

川普也提到，擁有非洲和印度血統的賀錦麗最近「碰巧變成黑人」，這對兩個種族都非常不尊重。他還嘲笑賀錦麗競選集會人潮少，但「路透」稱賀錦麗和川普場子的人數相當。川普也指賀錦麗幾乎沒有能力接受訪問，批評賀錦麗自參選總統以來從未接受媒體採訪，指她「令人討厭」。

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