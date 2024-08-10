劍指中國 菲越首度海防聯合演習

越南海警船CSB 8002訪問菲律賓期間，與菲海警隊聯合演練。圖為CSB 8002發射水砲模擬滅火情境。（法新社）

2024/08/10 05:30

美菲同日實彈演習 發射海馬斯火箭

〔編譯林家宇／綜合報導〕與中國存在南海主權爭端的菲律賓和越南，九日在馬尼拉灣首次舉行聯合海岸防衛演習，內容包括搜索、救援和防爆訓練等項目。同日，菲律賓與美國在面朝中國南海軍事化區域的基地進行實彈演習，發射M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS），顯見菲律賓積極透過聯合演訓防範南海潛在衝突。

同屬東協海岸警衛隊論壇

同屬「東協海岸警衛隊論壇」（ACF）的菲、越海岸警衛隊，在越南海警船CSB 8002訪問菲律賓五天行程期間進行聯合演練，強化雙方聯合行動能力和行動準備。越南國防部指出，此次行程提升了海上全面合作及執法能力，同時對維持區域和平、穩定和安全帶來貢獻，具有「重大政治意義」。

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有意攜手對抗中國南海霸權的菲越近來動作頻頻，兩國的海岸警衛隊一月簽署諒解備忘錄，建聯合海警委員會和熱線溝通機制。菲、越分別在六、七月向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提交大陸礁層延伸案權利文件。

美軍助菲運作多管火箭系統

另外，做為美太平洋陸軍和菲陸軍的年度雙邊「盾牌」（Salaknib）演習的一環，在中央呂宋勞爾市軍事訓練設施演練的菲律賓部隊，負責裝填海馬斯並協助美軍操作員開火，朝十公里外的區域發射三枚火箭。菲律賓總統小馬可仕去年依照「加強國防合作協議」，新增授權四座軍事基地給美軍使用，華盛頓在面向南海的基地部署海馬斯。

菲國智庫「國際發展與安全合作組織」主任卡貝薩向南華早報分析，訓練菲軍參與海馬斯的運作代表著防衛聯合行動能力和技術共享的重要階段，「這不意味著兩軍正準備對付同一個目標國家，而是針對可能威脅菲律賓領土範圍的總體情境」。

全球安全分析師艾斯班尼亞指出，美軍正協助菲軍在戰術和行動層面上理解海馬斯，顯示出美國支持菲律賓發展外部防衛的概念兼顧海、陸領域。

美國與菲律賓在中央呂宋勞爾市軍事基地聯合演訓，操作發射M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」。（歐新社）

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