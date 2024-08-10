南海海槽地震警戒 日啟動避難

日本宮崎縣外海的日向灘八日發生芮氏規模7.1強震，共造成14人受傷，鹿兒島縣有1棟住宅全毀、10棟住宅部分受損，宮崎縣也有10棟住宅毀損。圖為鹿兒島縣大崎町的倒塌房屋。（歐新社）

2024/08/10 05:30

未來一週發生強震 機率極高

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本九州宮崎縣八日發生芮氏規模（Ｍ）七．一地震，氣象廳隨後也發表南海海槽「巨大地震注意」的臨時情報，專家指一週內發生大地震的機率極高。原本預定在九日出訪中亞和蒙古的日本首相岸田文雄臨時取消行程，留在國內優先做好危機應對工作。

日本太平洋沿岸的地方政府，九日已全面展開開設疏散點和確認疏散路線等準備工作。被臨時情報列為發布對象的各地都出現採買潮，飲用水、簡易廁所，以及防止家具傾倒的各類防災用品銷量均增加。

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4縣已開90多處避難所

共同社報導，愛知、和歌山、高知與鹿兒島四縣已開設九十多處避難所，大阪府東大阪市要求民眾避免不必要的旅行。東海道新幹線減速行駛，和歌山縣白濱町關閉海水浴場，設想可能遭遇最高卅四公尺海嘯的高知縣黑潮町發布老年人疏散指示。

日本政府還要求企業也做好應對地震的防災準備。由於正逢民眾返鄉掃墓的盂蘭盆節前夕，很多九州的遊子對於是否返鄉也感到遲疑。

岸田臨時取消中亞行

岸田原預定九日到十二日走訪哈薩克、烏茲別克和蒙古三國，並參加中亞五國峰會。他在出席長崎原爆紀念活動後，臨時決定取消出訪。岸田晚間在官邸受訪表示，地震臨時情報不需要民眾提前避難，敦促民眾繼續日常生活，但請在未來一週期間做好防範準備工作。

南海海槽大震 百年一次

南海海槽大地震大約每隔一百至一百五十年發生，前一次是一九四四年的「昭和東南海地震」和兩年後的「昭和南海地震」，規模都為八．一。日本中央防災會議曾於二○一九年評估，若發生南海海槽大地震，估算罹難人數高達廿三．一萬人。

太平洋沿岸從茨城到沖繩 須準備好疏散

在宮崎縣近海發生強震後，氣象廳召集專家會議評估，發布南海海槽大地震注意情報，並要求太平洋沿岸包括茨城到沖繩等廿九都道府縣七○七個市町村，在未來至少一週內做好地震避難準備。東京大學名譽教授平田直指出，未來一週內再次發生大地震的「機率極高」。

日本每日新聞報導，東北大學地震學副教授福島洋帶領的團隊，從二○二三年起研究世界各國的地震，他指出，若發生Ｍ七以上未滿Ｍ八的地震，一週內鄰接區域發生Ｍ八以上地震的機率推估約為○．五九％。

正常作息 做好避難準備

南海海槽與日本本州南部海岸線平行，為菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的邊界，板塊互相推擠邊界會導致許多地震的發生，日本長年觀測南海海槽的地震動態，二○一九年五月公布臨時情報辦法，規定相關地區若發生Ｍ六．八以上地震，即發布臨時情報並召集專家進行關連性的評估，規模達Ｍ七以上地震發布「巨大地震注意」臨時情報，若為Ｍ八以上則發布「巨大地震警戒」。兩者差別在於注意情報發布後仍可維持日常作息，但要隨時準備避難，警戒情報發布後則必須為避難做準備，並協助部分居民提前避難。

日本太平洋沿岸警戒

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