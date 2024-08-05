川普提議改在福斯辯論 賀錦麗團隊酸「膽怯」

（法新社）

2024/08/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統選戰白熱化，共和黨候選人川普提議九月四日在立場傾共和黨的「福斯新聞」（Fox News）頻道，與篤定獲得民主黨提名的副總統賀錦麗進行首次辯論，但賀錦麗團隊旋即拒絕，希望按照原定計畫，九月十日在「美國廣播公司」（ABC）進行辯論，並嘲諷川普是因膽怯才改變主意。

川普和拜登總統五月間同意進行兩場辯論，第一場於六月廿七日由美國有線電視新聞網（CNN）主辦，第二場於九月十日由ABC主辦。川普表示，在拜登退選後，ABC主辦的辯論活動已「終止」，且他本人正與該台進行訴訟，雙方存在「利益衝突」。因此，川普提議雙方改在福斯舉行辯論，相關安排與先前首場總統辯論會相近，地點則改在搖擺州賓夕法尼亞州舉行，且將有福斯主持人和全場觀眾參與。

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賀陣營堅持在ABC舉行

然而，賀錦麗團隊堅稱，五月的辯論協議仍然有效，並嘲諷川普不守承諾。發言人泰勒（Michael Tyler）直言，「川普感到害怕，試圖退出他已同意的辯論，直接跑向福斯新聞尋求脫離困境」。他要求川普「停止玩把戲」，先參加九月十日的辯論，之後雙方可以再討論舉行其他場辯論。賀錦麗也在社群平台Ｘ發文酸川普出爾反爾，「有趣的是，『任何時間、任何地點』變成『一個特定時間、一個特定安全空間』」，強調自己將出席九月十日在ABC頻道的辯論。

不甘示弱的川普隨後在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上批評，賀錦麗無法為自己的政策失誤辯解，因此沒有足夠心理能力與他進行一場「真正」的辯論。川普強調，他只會出席九月四日在福斯台的辯論，否則不會與賀錦麗碰面。川普日前質疑賀錦麗的種族認同，指擁有印度和牙買加血統的賀錦麗，刻意淡化黑人血統。川普三日又在亞特蘭大的選舉集會上揶揄，賀錦麗的名字有「十九種不同的唸法」，同時也稱她是「瘋子」。

賀錦麗半個月內募逾百億

美國政治新聞網站「Politico」指出，賀錦麗七月中旬才宣布參選總統，不到半個月即募集三．一億美元（約一○二‧五億台幣）選舉資金，比七月募得一‧三七億美元（約四十五‧三億台幣）的川普還多一倍以上。目前，賀錦麗團隊握有三‧七七億美元現金，也比川普的三‧二七億多了五千萬。

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