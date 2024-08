中英對照讀新聞》Rare Blue-Eyed Cicada Spotted in Chicago Arboretum 芝加哥植物園驚現罕見藍眼蟬

美國伊利諾州最近出現十分罕見的藍眼蟬。(美聯社)

It was late morning when The Morton Arboretum’s Senior Horticulturist Kate Myroup arrived at the Children’s Garden with a special guest: a rare, blue-eyed female cassini cicada, spotted earlier in the day by a visitor.

莫頓植物園的高級園藝師凱特‧邁魯普在上午較晚時分來到兒童花園,帶著1位特殊的客人:1隻罕見的藍眼雌性卡西尼蟬,當天早些時候被1名遊客發現。

A lucky few saw the cicada Friday at the arboretum in Lisle, Illinois, before its release back into the world in suburban Chicago to join its red-eyed relatives, the more common look for most cicada species, as the 2024 cicada emergence gets underway.

週五,少數幸運兒在伊利諾伊州萊爾的植物園看到這隻蟬,隨後,牠被釋回芝加哥郊區,與其紅眼親戚(大多數蟬物種更常見的外觀)一起生活,目前正值2024年蟬的出現時期。

As the enclosure opened, the blue-eyed lady took flight into a tree. The unique bug then flew down to land on the pants of Stephanie Adams, plant health care leader. Intrigued young guests snapped photos.

當圍欄打開時,這隻藍眼雌蟬飛到1棵樹上。隨後,這隻獨特的蟲子飛下來,落在植物健康負責人史蒂芬妮‧亞當斯的褲子上。好奇的年輕遊客紛紛拍照留念。

Floyd W. Shockley, collections manager of the Department of Entomology at the Smithsonian Institute, said the blue-eyed cicada is rare, but just how rare is uncertain.

史密森學會昆蟲學系收藏經理弗洛伊德‧W‧肖克利表示,藍眼蟬確實罕見,但具體有多罕見尚不清楚。

新聞辭典

arboretum:名詞,(供科學實驗或教育用的)植物園。例句:The arboretum is full of exotic flowers and rare herbs.(植物園長滿各種奇花異草。)

intrigue:動詞,激起好奇心。例句:People are easily intrigued by horoscope predictions.(人們容易對星象預測感到好奇。)

