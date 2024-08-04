星期專論》佔GDP三％的國防開支無濟於事

星期專論》◎馬明漢（Michael Mazza）

2024/08/04 05:30

◎馬明漢（Michael Mazza）

在台灣今年的總統選舉之前，三位主要候選人賴清德、侯友宜和柯文哲一致表示，支持將台灣的國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的三％。此一目標可以追溯到陳水扁政府時期。然而，對於那些擔心台灣未能全力強化自身防衛的外國支持者來說，這個GDP佔比已經不足以因應所需，也不能讓他們放心。

外國支持者憂心 台灣未全力強化自衛

陳水扁在二○○○年當選總統時，台灣的國防開支佔GDP的比例，已經連續數十年下降。瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的資料顯示，當美國在一九八○年退出《中美共同防禦條約》時，台灣的國防預算佔GDP的比例為七‧三％。或許有點令人意外的是，在台灣失去美國這個唯一的盟友後，這個比例並未上升。不過，在整個一九八○年代和一九九○年代的大部分時間裡，台灣經濟持續成長之餘，中國人民解放軍並未對台灣的安全構成重大威脅。台灣不僅能夠提高國防預算，同時也能將其不斷擴大的國家資源，投入到其他優先事務上。

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而隨著台灣轉型為民主國家，要求削減國防開支的壓力也愈來愈大。這是自然現象，因為政治人物面臨選舉的競爭壓力，政府也必須更迅速地對選民的需求做出回應。在整個一九九○年代，國防支出在國家總預算中的比例，從十六‧五％降至八‧二％。

遺憾的是，對台灣而言，這種資源的重新優先配置，正值中國積極展開軍事現代化之際。在一九九六年的台灣海峽危機後，北京記取了深刻的教訓：一旦台海爆發危機，中國人民解放軍幾乎無法阻止美國的干預。解放軍只不過是一隻紙老虎。

二○○○年代初期 兩岸軍力開始失衡

到了二○○○年代初期，台北和華盛頓都愈來愈意識到，兩岸軍事力量的平衡開始向中國傾斜—雖然速度很緩慢。在這種情況下，陳水扁總統承諾將國防支出的目標訂為GDP的三％。此後的每一任總統都接受這個目標。可是，沒有一個人做到。

解放軍積極擴充軍備 台灣未跟上腳步

廿年前，將國防預算訂為GDP的三％是合理的。當時，中國的軍事現代化才剛起步，台灣的軍事實力仍優於解放軍，美國在印度—太平洋地區也保有無可爭議的軍事優勢。然而，過去廿年來，這種優勢已經每況愈下。台灣沒有跟上解放軍擴充軍備的腳步，而且解放軍現在甚至可以嚴重影響美軍在西太平洋的行動能力。

中國威脅嚴峻 台灣應該提高軍費目標

年復一年，台灣面臨日益嚴峻的生存威脅，卻仍然堅持廿年前的國防開支目標—以我們現在所知道的情況來看，這個目標在當時可能已經不足，而且在這些年裡，沒有任何一位總統曾經接近達成這個目標。

值得稱許的是，台灣在最近幾年持續增加國防支出。二○二二年，國防預算佔政府總預算的比例達到十三‧六％，為一九九六年以來的最高水準。可是，這僅僅相當於台灣GDP的二％，只會加深美國一些人對台灣沒有認真看待中國威脅的擔憂。

由於台灣一直未能實現GDP佔比三％的目標，解放軍已經取得上風。事實上，即使台灣現在達成這個目標，不僅太少，也為時已晚。台灣的領導者早就應該擬定一個更高的支出目標—台灣在一九九○年代初期的GDP佔比五％，是一個相當不錯的起點—並且確實兌現。

台灣是一個擁有工業化經濟的富裕已開發國家，有能力投注更多資源以捍衛自身安全，尤其是當另一種選擇是讓自己處於被全面併吞的危險之中時。

（作者馬明漢為2049計畫研究所資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

台灣在最近幾年持續增加國防支出。二○二二年，國防預算佔政府總預算的比例達到十三‧六％，為一九九六年以來的最高水準。可是，這僅僅相當於台灣GDP的二％，只會加深美國一些人對台灣沒有認真看待中國威脅的擔憂。 （資料照）

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