炸彈預埋兩個月 哈尼耶在賓館被炸死

伊朗最高領袖哈米尼（圖中）在德黑蘭大學舉行的哈瑪斯政治領袖哈尼耶的葬禮上帶頭為他禱告，哈尼耶的棺木上覆蓋著巴勒斯坦旗幟。哈米尼右方是伊朗新任總統裴澤斯基安。（路透）

2024/08/02 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕伊朗一日在德黑蘭為遇襲身亡的哈瑪斯政治領袖哈尼耶舉行葬禮，伊朗最高領袖哈米尼帶領眾人為他祈禱，成千上萬的哀悼民眾手持哈尼耶照片與巴勒斯坦旗幟，聚集在德黑蘭大學參加儀式並舉行遊行。根據美國紐約時報一日報導，哈尼耶是遭埋藏在其德黑蘭賓館住宅內的炸彈炸死。此外，以色列軍方一日證實，以軍上月空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯軍事部門首領戴夫。

伊朗最高領袖下令報復

德黑蘭大學葬禮現場擺放哈尼耶及其保鑣的棺木，上面覆蓋巴勒斯坦國旗，之後哈尼耶遺體將移靈杜哈安葬。伊朗國會議長卡利巴夫強調，伊朗會執行最高領袖下達的報仇命令，「我們有責任在適當時間和適當地點做出回應」。據紐時七月卅一日報導，哈米尼已下令對以國實施直接報復。

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紐約時報一日報導，根據包括兩名伊朗人在內的七名中東官員和一名美國官員透露，哈尼耶下榻的德黑蘭賓館位於伊朗革命衛隊看守的一座大院內，但賓館住宅早在兩個月前就被秘密安置爆炸裝置。前來參加伊朗總統就職典禮的哈尼耶在被確定待在房間內後，炸彈被遙控引爆。目前仍不清楚炸彈是如何藏匿在該棟住宅中。

三位伊朗官員表示，一個本應戒備森嚴的大院出現這樣的維安漏洞，對伊朗來說是情報和安全上的災難性失敗，這種暗殺行動需要好幾個月的策劃與監視，卻完全沒被發現。

哈瑪斯預計在哈尼耶葬禮二日結束後，儘速選出接班人，哈瑪斯高層說，無論何人接替哈尼耶，皆將「遵循相同願景」，透過談判結束戰爭，並繼續推行抗以政策。

以色列軍方一日證實，哈瑪斯軍事領袖戴夫在七月十三日以軍戰機空襲加薩中部城市甘尤尼斯的轟炸中喪生。哈瑪斯當時說，超過九十人死亡，但否認戴夫也在其中。戴夫是以國頭號通緝犯，並被美國列入國際恐怖份子名單。以國國防部長葛朗特一日說，這是瓦解哈瑪斯進程的一個重要里程碑。以國總理納坦雅胡一日表示，以色列正處於高度警戒狀態，已經為任何情況做好了準備，「對於來自任何領域的任何侵略行為，我們都將令其付出非常沉重的代價」。

載著哈尼耶靈柩的卡車在首都德黑蘭緩緩前進走向市中心廣場，成千上萬伊朗民眾包圍著卡車參加送別遊行，除投擲鮮花外，也舉手高喊「為哈尼耶復仇」。（歐新社）

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