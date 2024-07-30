川普：當選取消中國最惠國待遇

美國共和黨總統候選人川普（右）廿七日向支持者承諾，若再度當選總統，將取消中國的最惠國待遇，也將取消拜登政府的電動車政策，還說特斯拉執行長馬斯克（中）也支持他的作法。（美聯社檔案照）

2024/07/30 05:30

捍衛燃油車「將取消拜登的電動車政策」 稱馬斯克也挺

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統大選進入關鍵的倒數一百天，共和黨總統候選人川普廿七日在明尼蘇達州聖克勞德市的造勢活動中向支持者承諾，若他再度當選總統，將取消中國的最惠國待遇。

請繼續往下閱讀...

明尼蘇達造勢 場內外近萬人

這場在聖克勞德市德赫伯布魯克斯國家曲棍球中心舉辦的造勢晚會，吸引八千名支持者入場，還有近兩千名支持者無法進入，只能在停車場的大螢幕上觀看川普發表演說。

川普表示，「為了保護明尼蘇達的勞工，我會取消中國的最惠國貿易待遇」；北京當局以中國仍是「開發中國家」為由，在許多與美國的協議中都附加條款，從而取得更優惠的貿易條件，「這將被廢除，我會將它廢除」。

川普還重申，上任後將通過「川普互惠貿易法案」，「這意味著，如果中國或任何其他國家，讓我們支付一○○％、二○○％或三○○％的關稅或稅收，我們也將讓他們支付一○○％、二○○％或三○○％的對等關稅，這只是以眼還眼，是時候這麼做了。」

川普在第一個任期的二○一八年對中國發起貿易戰，對二五○○億美元的中國進口產品徵收廿五％關稅。川普近日在接受「彭博商業週刊」專訪時暗示，他打算對中國部分進口商品徵收的新關稅稅率，可能高於外傳的六十％。

川普還說，如果他重返白宮，將取消拜登政府的電動車政策，「我愛電動車，（特斯拉執行長）馬斯克也支持我，馬斯克是個好人，他支持我，不過他明白這是對的。電動車有很多好處，但不應該一○○％（取代燃油車）。」

川普表示，電動車應是有別於燃油車的另一個市場，不應該完全取代燃油車，「有些人喜歡長途駕駛，使用電動車會有費用問題」。他還強調，電動車可能有「中國製造」的疑慮。

明尼蘇達州自一九七二年以來，在總統大選中從未支持過共和黨候選人，被視為支持民主黨的傳統藍州，但此前已有多項民調顯示，明尼蘇達州在今年大選中對共和黨有利。

在二○一六年的總統大選，民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓雖贏下明尼蘇達州，但與川普的票數差距只有一．五二％；若以郡計算，希拉蕊在八十二個郡中只在九個郡取得勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法