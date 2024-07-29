戈蘭高地遇襲 以嗆全面開戰

以色列實質佔領的戈蘭高地，27日遭疑似黎巴嫩真主黨發射火箭攻擊，造成12名10至20歲的兒童和青少年喪生，成為自加薩衝突爆發以來，以色列或以色列併吞領土上最致命的攻擊事件。（法新社）

2024/07/29 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列實質佔領的戈蘭高地（Golan Heights）廿七日遭火箭攻擊，造成十二名十至廿歲的兒童和青少年喪生，另有十八人受傷。這是自加薩衝突爆發以來，以色列或以色列併吞領土上最致命的攻擊事件，以色列將矛頭指向黎巴嫩真主黨。

12死18傷 以指控真主黨

在美國訪問的以國總理納坦雅胡已提前結束行程，誓言以色列將使真主黨將為此付出重大代價。以國外交部長卡茲（Israel Katz）告訴美國網路媒體「Axios」，以色列正接近對真主黨發動「全面戰爭」。以國國防部長葛朗特廿八日強調，將「痛擊」敵人。

請繼續往下閱讀...

戈蘭高地的德魯士族（Druze）村鎮邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）一座足球場，廿七日遭一枚火箭擊中。目擊者表示，孩子們當時正在球場上踢球，雖然火箭命中前響起空襲警報，但為時僅數秒，沒有足夠時間避難。戈蘭高地住有至少二‧五萬名以色列屯墾者，以及約二‧三萬名德魯士族。

卡茲說，「真主黨發動的攻擊越過了紅線，將予以相應回應。我們正接近對真主黨和黎巴嫩發起全面戰爭的時刻」。據以色列軍方分析，該枚火箭是從黎巴嫩南部席巴村以北發射，是真主黨專用的伊朗製「Falaq-1」火箭，搭載五十公斤彈頭。黎巴嫩安全人士透露，戈蘭高地攻擊後數小時，一架以色列無人機朝黎巴嫩東部塔拉伊亞村發射兩枚飛彈，摧毀一座機庫和住宅，無人員死傷。

不過，真主黨否認向邁季代勒沙姆斯發射火箭，「伊斯蘭抵抗組織與本起事件沒有關聯」。黎巴嫩政府呼籲，立即停止所有敵意行動，並譴責一切針對平民的攻擊。伊朗則警告以色列，在黎巴嫩的任何新軍事「冒險」，都可能導致「難以逆料的後果」。

白宮國家安全會議譴責針對邁季代勒沙姆斯的攻擊，強調美方支持終結「藍線」（聯合國劃定的以黎分界線）沿線的暴力衝突，以及對以色列的安全承諾，力挺其對抗包括黎巴嫩真主黨在內的伊朗支持恐怖組織。知情人士透露，美國情報官員認定，攻擊乃真主黨所為，但仍不清楚是蓄意鎖定或是誤擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法