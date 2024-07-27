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歐巴馬致電支持 賀錦麗民調上升

美國前總統歐巴馬在X上發布的影片截圖顯示，他已致電現任副總統賀錦麗並表達為她背書問鼎白宮。（路透）

美國前總統歐巴馬在X上發布的影片截圖顯示，他已致電現任副總統賀錦麗並表達為她背書問鼎白宮。（路透）

2024/07/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統歐巴馬廿六日終於打破沉默，偕妻蜜雪兒表態力挺現任副總統賀錦麗問鼎白宮。於此同時，兩份新民調顯示，在與共和黨總統候選人川普的對戰上，賀錦麗的表現優於已退選的拜登總統。

歐巴馬夫妻都支持 推文附影片

歐巴馬在社群媒體平台Ｘ上發文表示，他與蜜雪兒在本週稍早致電賀錦麗，告訴賀錦麗他們夫妻倆認為她會是一名出色的美國總統，「我們全力支持她」。歐巴馬呼籲民眾力挺賀錦麗，稱值此美國關鍵時刻，眾人應竭盡所能確保賀錦麗在十一月的總統大選中獲勝，「我們希望各位能加入我們」。

歐巴馬的推文還附上他致電賀錦麗的影片，片中可聽聞蜜雪兒熱情稱呼賀錦麗為「我的女孩」，表示她以賀錦麗為榮，以及認為賀錦麗角逐總統寶座具有歷史意義；歐巴馬則說，他們夫妻倆對於能背書賀錦麗選總統深感榮幸，將竭盡所能幫賀錦麗打選戰與入主白宮。賀錦麗感謝歐巴馬伉儷的支持與長年友誼。

歐巴馬與蜜雪兒堪稱美國最受歡迎的兩大民主黨要人，儘管夫妻倆背書賀錦麗選總統早在預料之中，但對賀錦麗而言仍是一大助力。

此外，愛默生學院／國會山莊報廿五日公布的民調顯示，儘管川普在亞利桑那、喬治亞、密西根與賓州四大搖擺州微幅領先，以及在威斯康辛州與賀錦麗打成平手，但賀錦麗的支持率全都優於拜登本月稍早在同民調中的表現。同日，紐約時報／謝納學院公布的全國民調也顯示，賀錦麗對上川普的表現優於拜登；相較於三週前落後川普八個百分點的拜登，賀錦麗僅落後川普兩個百分點。

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