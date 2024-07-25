菲市長落跑 加劇中國滲透疑慮

菲律賓丹轆省班班市市長郭華萍的身分疑雲，引發可能有大量中國人偽造出生證明混入菲國，對菲國進行滲透的擔憂。（取自Alice Leal Guo臉書）

2024/07/25 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以「班班市首位女市長」及正港菲律賓人自居的菲國丹轆省班班市市長郭華萍，涉嫌參與當地線上博彩公司人口販運案，菲律賓國家調查局（NBI）上月先證實其真實身分為中國籍女子郭華萍、再指其為「中國間諜」，此人遭調查停職後，隨即下落不明在逃，加深菲國社會對中國滲透的疑慮。

將嚴防中諜與罪犯買證件入境

本案促使菲國總統小馬可仕廿二日宣布，對中國人結合非法手段涉入甚深的離岸博彩業全面設禁，菲國府會也正慎防中國間諜與罪犯，以購買假證件偽冒菲國人，或中國特工佯裝學生、商人、遊客入境。

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由於郭華萍仍然在逃，而且當局發現了數百份屬於中國公民的偽造出生證明，菲國官員警告說，這凸顯出一種令人不安的情況：外國行為者如何利用菲國的法律和行政漏洞，深入菲律賓社會。

已查出逾千份假出生證明

菲律賓德拉薩爾大學副教授奧納告訴香港南華早報，「假菲律賓人可競選公職、購買房產和槍枝，這種想法令人不安，尤其是現在我們在菲國境內目睹惡意影響活動」。

假證件三合一套餐 17萬就買到

NBI上月透過指紋分析，確認艾莉絲．郭（Alice Leal Guo）正是二○○三年十三歲時，持中國護照入境的中國公民郭華萍；卻發現此案只是冰山一角，NBI繼十一日宣布破獲南達沃省聖克魯斯市民政局一八至一九年為中國國民假造約兩百份假出生證明，上週宣布再增將近一千份假文件，且多為中國公民自一六年起註冊。菲國參議員張僑偉十二日即指可能有多達「兩百個艾莉絲．郭，這令人非常擔憂」；並稱華人社區知情人士透露，偽造的出生證明、護照和駕照三合一套餐，用卅萬菲律賓披索（約十六．七萬台幣）就能全部買到。

奧納指出，聖克魯斯市假造的大批出生證明與郭華萍案，「可能是一個精心策劃的計畫一環，具有犯罪意圖，甚至可能具有惡意影響意圖」，皆「需要調查人員進行更深入審查」，「很難說」有多少外國「艾莉絲．郭」正利用已經存在數十年的菲國民事和行政的脆弱性與漏洞，尤其是菲國外交部、統計局等機構系統無法整合並準確監控，成了組織性犯罪集團和潛在惡意外國行為者利用的弱點，偽造身分證件的地下市場因此蓬勃發展，「這種情況已持續好一段時間。現在我們的監管和安全機構有責進行回溯並揭露這些案件」。

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