呼籲拜登直接下台 共和黨質疑換將「不合法」

美國總統拜登宣布放棄競選連任，共和黨總統候選人川普批評拜登不適任總統，更直言他根本不應該參選。（彭博檔案照）

2024/07/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登宣布放棄競選連任，引發政壇震盪。共和黨總統候選人川普抓住機會，公開批評拜登不適任總統，更直言他根本不應該參選。聯邦眾議院議長強生等共和黨要員則加碼呼籲拜登直接下台，強生更警告，民主黨若臨時更換總統候選人，恐將面臨法律挑戰。然而，法律專家指出，由於拜登尚未接受民主黨全國代表大會正式提名，因此「換將」應無違法之虞。

川普︰擊敗賀錦麗更容易

川普在拜登宣布放棄競選連任後，透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，毫不留情地嘲諷拜登是美國史上最糟糕的總統，更斷言拜登是憑藉謊言和假新聞才當上總統。對於接下來可能與現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）對決，川普則信心滿滿地表示，擊敗賀錦麗比擊敗拜登更容易。

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川普怒斥拜登明知無力競選卻執意參選，害他虛擲時間和金錢，如今更想拍拍屁股走人，讓共和黨白忙一場。川普質疑，既然拜登無能，共和黨是否應該得到補償？他更諷刺拜登，明天一覺醒來就會忘記自己退選，並強調如果拜登無法競選，就沒有資格管理國家。

近期民調結果顯示，賀錦麗有能力與川普一戰。路透與易普索（Ipsos）本月十五日、十六日調查發現，若賀、川兩人對決，支持率均為四十四％。路透報導，其實早在幾週前，川普陣營便已將賀錦麗視為假想敵，試圖說服搖擺州選民，她在移民和生活成本這兩個關鍵議題上難辭其咎。共和黨打算強調賀錦麗與拜登移民政策的關聯，以及她在高通膨和經濟問題上的責任。

此外，川普陣營已準備好以攻擊賀錦麗的廣告，取代原先針對拜登的廣告，並將繼續使用人身攻擊策略。儘管賀錦麗可能為選戰帶來新的活力，但川普陣營認為她與拜登的密切關係，將成為她的絆腳石。

拜登宣布退選後，共和黨人要求他立刻辭職。保守派智庫「傳統基金會」指出，若拜登在選票上被替換，將面臨法律挑戰，喬治亞州、內華達州和威斯康辛州等搖擺州，可能會根據州選票變更規則而成為訴訟目標。眾院議長強生也重申，如果民主黨執意要臨陣換將，共和黨將在某些州依法提出挑戰。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）引述法律專家看法指出，此類訴訟成功的可能性微乎其微，因為根據美國法律和先例，法院通常會尊重政黨自行決定提名人選的權利。此外，由於拜登在成為正式提名人選前就已退選，目前沒有任何法律依據可以挑戰民主黨提名新候選人的決定。

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