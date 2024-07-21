拜登若退選 由誰取代 裴洛西主張開放黨內競爭

美國總統拜登退選可能性升高，副總統賀錦麗是主要接替人選之一。圖為賀錦麗十九日到訪華盛頓特區一家冰淇淋專賣店。（法新社）

2024/07/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登連任之路前景黯淡，十九日再有十二名民主黨國會議員加入勸退行列，至今已有約卅五名參眾議員喊話拜登退選。指標性的前眾議院議長裴洛西透露，若拜登最終退選，她偏好開放有志者競爭爭取提名，而非直接由副總統賀錦麗接替，

紐約時報十九日引述多位匿名知情人士說法，裴洛西在本月早前一場民主黨加州黨代表閉門會議中，面對若拜登退選要如何規劃下一步的問題時，強調自己即便是賀錦麗的友人和支持者，仍主張拜登退選後採公開初選程序，開放競爭產生總統候選人。她認為，賀錦麗要是能挺過全代會的競爭程序，將強化她的實力來贏得總統大選。且裴洛西也相信，民主黨的人才庫足夠從中篩選出最強人選。

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不過，民主黨內部看法不一，一方認為公開競爭能刺激內部活力，也有擔憂繞過提名賀錦麗可能會疏離非裔選民，因為他們已預期直接由副總統接棒參選。

美聯社報導，喊話拜登退選的議員中，僅極少數直接在聲明提及賀錦麗的名字。蒙大拿參議員泰斯塔就表示，「公開競爭使最終脫穎而出的提名人更強大」。

另有民主黨人直言，略過賀錦麗是難以想像的政治操作。同樣要求拜登退選的明尼蘇達眾議員麥卡倫呼籲，要為民主黨開闢勝選之路，得由拜登名正言順地交棒給賀錦麗成為提名人。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心調查，近三分之二民主黨人表示拜登應在大選中知所進退；多數認為賀錦麗會是一位稱職總統。

拜登聲明︰下週重回選戰行列

然而，因新冠肺炎在德拉瓦家中隔離的拜登，十九日聲明重申堅持競選連任決心，「賭注相當高，但選擇很明顯。只要團結，我們就會勝出」、「我很期待在下週重回選戰行列」。白宮醫師指出，拜登仍有乾咳症狀，但新冠症況已有改善。

拜登與民主黨的僵局也讓金主卻步。對此，賀錦麗十九日在一場卅分鐘的簡報中試圖安撫金主情緒，強調「我們會贏得這場大選」、「我們都曉得哪位候選人置美國民眾於優先，那就是我們的總統拜登」。

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