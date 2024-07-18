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中艦赴柬軍演 雲壤基地一停半年

根據衛星照片指出，停靠雲壤基地新建碼頭的中國船艦迄今仍未離開，停靠時間已逾半年。（美聯社檔案照）

根據衛星照片指出，停靠雲壤基地新建碼頭的中國船艦迄今仍未離開，停靠時間已逾半年。（美聯社檔案照）

2024/07/18 05:30

2艘中國海軍護衛艦去年12月訪問柬埔寨，參加柬中聯合軍演，停靠中國協助興建的雲壤海軍基地。但紐約時報根據衛星照片指出，停靠新建碼頭的中國船艦迄今仍未離開，停靠時間已逾半年。雲壤基地已有8成完工，預計年底即可竣工。儘管柬國官員聲稱中艦停靠僅止於訓練用途，但拒絕公開雲壤基地全部設施。衛星影像分析師指出，雲壤基地目前尚未發現南海島礁出現的飛彈設施與戰鬥機停機棚，可能做為中國海軍的補給站。（美聯社、法新社檔案照）

2艘中國海軍護衛艦去年12月訪問柬埔寨，參加柬中聯合軍演，停靠中國協助興建的雲壤海軍基地。（法新社檔案照）

2艘中國海軍護衛艦去年12月訪問柬埔寨，參加柬中聯合軍演，停靠中國協助興建的雲壤海軍基地。（法新社檔案照）

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