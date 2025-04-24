開放第二類中客來台？陸委會：有在討論「類似自由行」

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/04/24 20:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續禁止中國觀光客來台灣本島旅遊，對於我方是否開放第二類中客來台，陸委會發言人梁文傑今天說，「這個是有在討論，但比較是類似接近自由行」。

陸委會主委邱垂正日前表示，由於中國現在對台看不出有任何善意，中客團由中國官方控制，容易引起統戰操作，政府堅持小兩會先行協商立場。

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關於政府是否發現中共統戰操作痕跡？梁文傑在例行記者會表示，金馬小三通旅遊開放以後，還是會持續的關切，甚至對進來的人有一些特殊活動都會注意。

至於有沒有統戰活動？梁文傑強調，當然有！會視情況處理，但是對中國來講，有這麼方便的管道來台灣從事統戰活動，「他們是不會放過的」。

針對是否開放第二類中客來台？梁文傑進一步說，「這個是有在討論，但比較是類似接近自由行」。當然也要看對方的看法，因為中國對自由行會顧慮更多一點，比團體顧慮更多。

梁文傑指出，我方今年提出希望「小兩會」能先談一下，但是很可惜，到目前為止都沒有什麼進展。他要再度呼籲以「小兩會」把一些該談的事情談一下，讓兩岸關係能繼續向前走。

公開資料顯示，2001年行政院院會通過「開放大陸地區人民來台觀光推動方案」，將中客區分為三類，第一類為經港澳來台觀光之中國人民；第二類為赴國外旅遊或商務考察轉來台觀光之中國人民；第三類為赴國外留學或旅居國外取得當地永久居留權之中國人民。

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