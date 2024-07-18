涉賄16罪 美參議員梅南德茲10月判刑

美國民主黨籍聯邦參議員梅南德茲16日因收賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項罪嫌，被紐約聯邦法院宣布全部有罪，成為首位非法擔任外國代理人的美國參議員。梅南德茲表示將上訴，民主黨大老則要求他辭職。（彭博）

2024/07/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕關心台灣議題的美國民主黨重量級聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez），十六日遭法院裁定其所被控的收賄、詐欺、干預司法與非法擔任埃及政府代理人等十六項刑事罪名全部成立。梅南德茲表示將上訴，但其同黨同志已揚言要他辭職。

經過長達九週的審判，陪審團三天來集體審議超過十二小時後，做出梅南德茲被控所有罪名皆成立的裁示，使得七十歲的梅南德茲成為美國首位被法院認證非法擔任外國代理人的參議員。法官將在美國大選投票日前一週的十月廿九日，宣布梅南德茲的刑期，梅南德茲今年適逢參議員六年任期即將屆滿並尋求連任，但據信連任希望渺茫。

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民主黨同志要求辭職

拒不認罪的梅南德茲被判有罪後仍不屈服，在庭外表示將會上訴，堅稱愛國也從來未曾違背公職誓詞，但他並未回應是否會應黨內同志要求請辭參議員。包括參院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer），以及同樣來自新澤西州的參議員布克，均要求梅南德茲請辭；民主黨籍新澤西州州長墨菲則說，梅南德茲若拒不請辭，參院應透過表決逼他走人。

梅南德茲涉貪案的重點，在於多起相互交錯的行賄，梅南德茲與妻子納丁收受包括現金、金條、汽車與繳貸款等賄賂，以交換協助三名商人喬事，包括插手指導美國提供給埃及的數十億美元金援，以及解決其中兩名商人涉及的刑事調查；檢方指稱梅南德茲憑藉從政牟利，此等將參議員辦公室待價而沽的行為，終因判決有罪而告終。

古巴裔的梅南德茲從政長達半世紀，歷任新澤西州的市長與州議員，一九九三年進軍國會眾議院，二○○六年轉戰參議院，是美國總統拜登重新確認美國海外影響力、金援烏克蘭以及阻止中國擴張等議題上的重要盟友，二○一七年雖曾因涉貪受審，但法院當時未能做出有罪判決。去年九月，梅南德茲再度因貪瀆遭起訴，當時便有民主黨人要他請辭，但他拒不配合，僅卸下參院外委會主席一職。

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