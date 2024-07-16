槍擊案添變數 兩黨調整選戰策略

美國前總統川普如期出席15至18日在威斯康辛州密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會，正式接受提名參選總統，並於18日晚間發表提名演說。（法新社）

2024/07/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前總統川普十三日險遭暗殺，為他與現任總統拜登本已非同尋常的選舉競爭，增添更多不可預測性。民主、共和兩大政黨都在調整腳步，適應新競選環境，共和黨將登場的全國代表大會將凸顯川普的勇氣與韌性，而民主黨在暫時撤下選舉廣告之餘，也思索如何重新對川普提出批判。

川普振奮人心 演講音量、措辭凸顯勇氣與韌性

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「華盛頓郵報」指出，一名十四日與川普談話的人士透露，川普認為自己在槍口下倖存是「上帝給了一份禮物」。有關共和黨全代會的規劃仍有變數，基調及改變程度將由積極參與規劃的川普決定，預料將擴大凸顯川普的勇氣和韌性。大會策劃者「希望演講者降低音量，而非提高音量」，意指演講中的措辭。川普競選顧問懷爾斯十四日致電佛州和華府的競選團隊人員表示，川普很樂觀，精神也很好，鼓勵眾人繼續工作，但小心為上。

拜登競選團隊原本計畫在一週內每天召開記者會，傳達拜登治下的經濟成就、共和黨對於墮胎問題的方向，以及川普回鍋成功將採取什麼行動的資訊，但槍擊事件發生後，他們迅速暫停廣告攻勢，並要求工作人員不要在社群媒體或公開場合發表任何評論。拜登團隊仍視川普為民主威脅，試圖在展現同情心和敏感度之餘，繼續尋找批判川普的方法。此外，拜登預計十五日接受「國家廣播公司」（NBC）訪問，並可能在共和黨全代會期間恢復競選活動。

拜登穩住大局 年長政治家發揮「修復者」角色

英國「衛報」駐華府特派員史密斯指出，拜登和川普實際上都經由這次事件強化自身選戰實力，拜登努力發揮「修復者」角色，讓人們看到他是一個經歷痛苦時刻後，站出來呼籲國家團結的年長政治家，同時也向擔心他缺乏擊敗川普的思維敏捷性、希望他退選的民主黨同僚傳遞他有能耐穩住大局。

與此同時，民主黨內的「換拜」聲浪也在川普遇刺後戛然而止。拜登盟友表示，「換拜」計畫已經無疾而終，在拜登設法應對危機期間，任何試圖要求他放棄競選連任的民主黨人士，都將招致批評。

此事對於川普而言收穫更大，槍擊事件讓他展現超乎尋常的舞台天賦，即他在被秘勤人員護送離場的過程中一度喊停，向鏡頭展現他在經歷瀕死體驗後不畏縮的形象，印證古老格言——「殺不死他的，只會讓他更強大」。川普可以透過呼應拜登的談話，堅決表示暴力在政治中沒有立足之地，同時承認自己的死裡逃生是一個宣洩時刻，現在美國必須從懸崖邊後退，接下來將只有正派且優雅的競選活動。

美國總統拜登14日晚間在白宮橢圓形辦公室針對川普遇刺一事發表談話，呼籲美國人民團結一致，並譴責暗殺川普的企圖。（路透）

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