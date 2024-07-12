南韓搶先部署雷射武器 瞄準北韓無人機
2024/07/12 05:30
〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應北韓持續挑釁，南韓防衛事業廳（DAPA）十一日表示，將在今年開始部署雷射武器，以擊落北韓的無人機，成為全球第一個在軍事上部署和操作這類武器的國家。
《韓聯社》報導，防衛事業廳表示，將開始量產反無人機雷射武器Block-I，這種防空武器主要透過光纖生成傳輸的光束直接摧毀目標，無形無聲，可精準打擊入侵的北韓小型無人機，只要供電即可操作，單次發射成本僅約二○○○韓元（約台幣五十一元），量產後預計今年底前交付韓軍投入使用。
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今年量產 單次發射成本僅51元
去年十二月，有五架北韓無人機入侵南韓領空，促使韓軍緊急出動戰機和攻擊直升機，並試圖將無人機擊落。這是自二○一七年來北韓首度採取這類入侵行動。
據報導，Block-I是南韓「星際大戰計畫」（StarWars project）之一，由軍方和韓華航太（Hanwha AeroSpace）共同研發。南韓政府二○一九年八月投入八七一億韓元（約台幣廿二億元）預算，由國防科學研究所主導開發，韓華航太參與合作與測試，二三年四月獲准在實戰任務中使用。今年六月，防衛事業廳與韓華航太簽署量產合約，預定今年底前交付。
防衛事業廳表示，南韓正成為全球第一個部署和操作雷射武器的國家，這些武器未來在戰場上將可「扭轉情勢」，今後還將開發功率和射程進一步升級的Block-II。
美國智庫「蘭德公司」指出，由於雷射武器在對抗無人機及瞄準目標方面展現巨大潛力，美國、英國、中國和南韓等國正競相開發和部署這類武器。據稱美軍已在中東地區利用雷射武器，成功擊落敵方無人機。