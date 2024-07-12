北約陸續交付F16 允烏「戰後」加入

美國、丹麥和荷蘭發表聯合聲明指出，丹麥和荷蘭政府已開始將美製F-16戰機運交烏克蘭，今年夏天即可投入戰場。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（中）與比利時國防部長狄唐多（左）、比利時總理德克魯（右）與F-16戰機合影。

2024/07/12 05:30

滿足特定條件後 向烏發出入約邀請

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約組織成員國十日宣布，已開始向烏克蘭轉讓F16戰機，並在北約七十五週年峰會上承諾支持烏克蘭最終加入北約。儘管各成員國領導人一致同意烏克蘭加入北約的目標，但強調這需要在烏俄戰爭結束後，且滿足特定條件後才能實現。

美國總統拜登宣布，丹麥和荷蘭已開始兌現承諾，向烏克蘭交付F16戰機。美國國務卿布林肯表示，未來幾天將公布一項強有力的對烏援助方案，為烏克蘭加入北約鋪路。他同時宣布，首批F16戰機將於今年夏天飛抵烏克蘭，強調此舉向俄羅斯總統普廷釋放了明確訊號：俄羅斯無法拖垮烏克蘭的抵抗意志，也無法戰勝西方盟友。

請繼續往下閱讀...

預計共80架F16交付烏克蘭

據華爾街日報報導，預計最終將有八十架F16交付烏克蘭。其中，荷蘭將率先提供廿四架，丹麥承諾提供十九架，其餘部分預計由其他北約國家提供。然而，各國對F16的使用範圍設定了限制。例如，比利時總理德克魯明確表示，只允許烏克蘭在其領土範圍內使用這些戰機，禁止其進入俄羅斯領空。挪威則拒絕透露其提供的F16是否可以飛入俄羅斯領空。這些限制反映出北約國家在支持烏克蘭的同時，也在極力避免與俄羅斯發生直接軍事衝突。

F16預計將顯著提升烏克蘭空軍的作戰能力。這些多功能戰機不僅可以有效攔截俄羅斯的飛彈襲擊，保護烏克蘭城市免遭轟炸，更可以對俄軍地面部隊發動攻擊，為烏軍的反攻提供有力空中支援。然而，F16並非解決問題的萬靈丹。烏克蘭飛行員需要接受專業培訓，才能駕馭和操作這些先進的戰鬥機。目前，已有十多名烏克蘭飛行員在丹麥和美國接受培訓，但具體完成培訓的人數尚未公布。

烏加入北約「不可逆轉」

北約卅二個成員國十日發表的「華盛頓峰會宣言」中，重申將烏克蘭納入北約的長期目標，並宣布北約支持烏克蘭「不可逆轉地全面融入歐洲—大西洋體系，包括加入北約」。同時強調，只有「在盟國同意且條件滿足的情況下」，才會向烏克蘭發出入約邀請。條件包括烏克蘭需要提高烏軍與北約部隊的互操作性，並在民主和安全部門改革方面取得更多進展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法