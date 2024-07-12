擴大防禦 北約印太4夥伴擬制度化

南韓總統尹錫悅（左）十一日受邀出席北約高峰會，與北約秘書長史托騰柏格舉行會談。美國副國務卿坎貝爾指出，美國希望將印太夥伴與北約的合作「制度化」。（路透）

2024/07/12 05:30

加強聯合生產軍備合作

〔駐日特派員林翠儀、編譯管淑平／綜合報導〕為因應中國擴張霸權，以及俄羅斯與北韓加強軍事合作，美國副國務卿坎貝爾十日指出，美國希望將北大西洋公約組織（NATO）與日本、南韓、澳洲和紐西蘭四個印太夥伴（IP4）的合作「制度化」，並在此基礎上，加強包括聯合生產重要軍事裝備等在內的美日合作。在美國總統大選將屆之際，坎貝爾也強調，「不論未來在何種政治環境下」，華府都將持續努力強化與印太聯盟關係。

今年北約高峰會在華府登場，為加強北約與非成員國的「全球夥伴」關係，被定位為印太夥伴的日韓澳紐等四國領袖，今年除了繼續受邀與會之外，這次峰會也就北約與日韓澳紐聯手建立國防工業合作體系的議案達成協議。

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美保證為韓提供延伸嚇阻

坎貝爾十日分別接受南韓韓聯社及日本放送協會（NHK）專訪。坎貝爾向韓聯社強調，華府「絕對會」致力於為南韓提供延伸嚇阻保證，並稱與盟邦的安全倡議「堅定」、「與時俱進」、「具有決心」。他說，「我們也正在尋找包括南韓在內的其他往來機制」、「我們想要將其制度化，我想你們將看到多面向的努力，確保我們認識並且認可韓國不僅在區域、未來也將在全球上是愈加重要的角色」。

坎貝爾這段談話，時值北韓與俄羅斯加強軍事同盟關係，以及中國愈加咄咄逼人。

國防生產鏈延伸到北約以外

韓聯社指出，美國尋求將「印太四國」制度化，符合拜登政府的「外交靈活方略」（diplomatic variable geometry）下，依目的量身訂做多邊盟邦夥伴關係。

坎貝爾在NHK專訪中表示，美國希望與印太國家就網路安全和假訊息議題，以及聯合生產等領域更密切合作；除了四國架構下的合作，也希望推動美日兩國合作，例如「關鍵彈藥」和其他軍備的聯合生產。他說，希望在預計本月底舉行的美日外交、國防「二加二」會談中進一步協商。

強化在各自戰區嚇阻力

「美國之音」（VOA）引述安全專家看法報導，日本和北約雖然沒有共同防禦關係，但可透過合作提高雙方軍事能力，強化在各自戰區的嚇阻力，日本也可分擔美國在印太嚇阻中國的軍事負擔。華府智庫「哈德遜研究所」日本事務主席溫斯坦說，加強與日本等國的國防工業合作，可將國防生產鏈延伸到北約以外，「北約國家可在發生衝突時，向印太四國提供武器和先進技術，反之亦然」。

美日同盟升級為全球架構

日本皇學館大學現代日本社會學部副教授村上政俊指出，日美同盟正從區域同盟升級為全球安全架構，隨著中俄朝三國加強合作，日美同盟與歐洲—大西洋地區無可避免地愈走愈近，合作領域也進一步重疊。

日本首相岸田文雄（左）十一日受邀出席北約高峰會，與北約秘書長史托騰柏格舉行會談。美國副國務卿坎貝爾指出，美國希望將印太夥伴與北約的合作「制度化」。（路透）

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