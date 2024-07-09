民主黨眾議員 呼籲「換拜」增至9人

美國總統拜登（右）七日前往賓州首府哈立斯堡造勢，在賓州州長夏皮洛（中）和哈立斯堡市長威廉絲（左）陪同下，造訪當地一家咖啡館。（法新社）

2024/07/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登近期深陷政治危機，儘管他七日前往兵家必爭的賓州積極造勢，試圖穩住選情，但有愈來愈多的民主黨人開始對其連任之路感到擔憂，公開呼籲他退出二○二四年總統大選的民主黨籍聯邦眾議員，已增至九人。

華盛頓郵報報導，四名資深民主黨眾議員七日在眾議院民主黨領袖傑福瑞斯召開的電話會議中，明確表示他們認為拜登應該退選，分別是眾院司法委員會議員納德勒、軍事委員會議員史密斯、退伍軍人事務委員會議員高野，以及眾院行政委員會議員莫雷爾。

請繼續往下閱讀...

多名與會者拒絕對這場會議置評，但也有人力挺拜登，包括維吉尼亞州眾議員貝耶（Don Beyer）、眾院歲計委員會民主黨籍首席議員尼爾等。

此前，已有五位民主黨眾議員公開呼籲拜登放棄競選連任。知情人士表示，情報委員會成員海姆斯（Jim Himes）也表示，不確定拜登選不選得下去。

面對黨內「逼宮」壓力，拜登積極挽回頹勢。六月廿七日辯論結束後，拜登與國會盟友、民主黨籍州長和競選團隊成員進行多次電話會議和會晤，向他們保證自己會繼續參選，並有信心贏得選舉。

拜登︰不會放棄競選

拜登七日上午前往賓州費城一間以非裔美國人為主的教堂參加禮拜活動，尋求支持。拜登在活動中試圖展現樂觀態度，強調自己不會放棄競選連任，「我們都是不完美的人，我們不知道命運會將我們帶往何方，但我們知道，無論如何，我們都可以追求光明、希望、愛與真理的生活。」

康乃狄克州參議員墨菲七日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，並未直接回應拜登是否應繼續參選總統的問題，僅表示拜登需要向選民證明，「他是否仍然是那個老拜登」。墨菲強調，對拜登來說，接下來的一週不能再「一切如常」，建議他應該多舉辦市民大會和記者會等公開活動，向選民證明他有能力完成剩下的競選活動，並勝任第二任總統職務。

美國國會本週將復會，眾院民主黨黨團料將於九日舉行全體會議。多名知情人士透露，拜登能否繼續競選總統，可能會成為討論的主要內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法