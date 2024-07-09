防俄進犯 北約增兵上看35萬人

北約的新軍事計畫中，包括大幅增加35至50個旅級兵力，以應對俄羅斯可能的襲擊。圖為德國陸軍部隊5月間參加在立陶宛舉行的北約軍事演習。（路透檔案照）

2024/07/09 05:30

新軍事計畫 增35至50旅

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭，使北大西洋公約組織（NATO）繃緊自一九九○年代蘇聯解體後鬆散已久的神經，將俄國定位為歐洲主要威脅，擬定與時俱進的大型防衛計畫。「路透」八日揭露，北約的新軍事計畫中，包括大幅增加卅五至五十個旅級兵力，以應對潛在俄國攻擊。

一個旅級單位約由三千至七千人組成，即需要新增十．五萬至卅五萬兵員，對北約的人員部署將是重大挑戰。在去年的立陶宛維爾紐斯峰會中，北約成員國領袖同意制定卅多年來首個主要防衛計畫，九日在華府召開的北約七十五週年峰會中，料將進一步推動、更新。

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北約官員指出，盟國的軍事規劃專家已在共同防衛需求上，擬定部隊和武器的精確要求，防空和飛彈防禦、長程武器、後勤支援及大型地面機動陣型，均為優先項目。官員強調，在北約發展軍備以執行計畫和應對眼前威脅之際，可能會對盟友提出更多的能力目標，「我們對北約當前和未來能夠維持的強大嚇阻力深具信心」。

德需提升4倍防空能力

報導分析，仍無法確定北約會如何籌組額外卅五至五十個旅的兵力，可能從武裝部隊轉調或進行招募，也可能並行。

防空能力是北約軍事專家指出的另一項重大弱點。烏俄戰爭已證明防空系統保護關鍵軍事、民間基礎設施的重要性，尤其是對做為主要後勤中心及對俄衝突軍力集結區的德國格外重要，需要提升的防空能力上看四倍。德國在冷戰期間因地處前線，擁有卅六套「愛國者」防空飛彈系統，且仍需接受其他盟國額外支援。目前，德軍的愛國者系統在援助烏克蘭三組後，已減少為九組，柏林當局已開始採購愛國者和其他防空系統，以提升軍武儲備。

此外，九日在華府登場的北約峰會料將重申烏克蘭有朝一日將入盟，並矢言持續軍援基輔，但烏國總統澤倫斯基已獲明確告知，烏克蘭入盟事宜仍不會有任何具體進展。

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