小池連任東京都知事 蓮舫落第3

東京都知事選舉7日進行投開票，現任都知事小池百合子連任成功。（法新社）

2024/07/08 05:30

截稿前開票進度 小池45.6％ 石丸25.5％ 蓮舫不到20％

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕東京都知事選舉七日進行投開票，在晚間八時（台灣時間晚間七時）開票後不久，日本媒體速報現任都知事小池百合子連任成功。不惜退出立憲民主黨以無黨籍身分出馬的前台裔參議員蓮舫，打著「反自民、非小池都政」口號參選，但未獲得都民青睞，淪為老三，輸給前廣島縣安藝高田市長石丸伸二。

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小池在二○一六年以無黨籍身分參選東京都知事，拿下二九一萬票，二○二○年再以歷屆第二高票三六六萬票獲選連任。這次爭取再連任，截稿前的開票進度顯示，在已開出的七成九選票中，小池得票率為四十五‧六％，石丸為廿五‧五％，蓮舫為十九‧八％。

蓮舫︰政治之路不會劃休止符

小池爭取再連任以推動「東京大改革三‧○」為口號，從選舉開始即保持現職優勢，不甩挑戰者叫陣，維持沈穩冷靜的態度和口氣。反觀挑戰者蓮舫高舉「反自民、非小池都政」大旗，試圖挑起朝野對抗，卻引來「只會批評」的反效果。選戰後期，蓮舫調整策略改打民主議題，主張必須解決東京都的低生育率問題，但競辦在社群平台X上貼文，竟將東京都出生率○‧九九人標成○‧九九％，隨即遭到網友留言吐槽，暴露出幕僚的專業不足。

蓮舫雖然退出立憲民主黨以無黨籍身分參選，但背後仍有立民黨與共產黨的支持，使她難以打動東京都民，再加上她已經是全國知名的公眾人物，缺乏新鮮感，導致選票無法提高。蓮舫曾擔任四屆參議員，二○○四年首次當選得票九十二萬，二○一○年一七一萬．一六年一一二萬，連續兩屆為全國最高票，但在二二年的得票數降到六十七萬，低於她初次當選的票數，聲勢大不如前，因此也有人認為，她可能企圖藉由此次參選首都知事重振旗鼓，為今年可能舉行的眾議員選舉鋪路。

蓮舫擔任行政革新大臣時，曾大砍超級電腦的研發經費，當時她有句名言：「成為世界第一的理由是什麼，第二名不行嗎？」不料這次連「老二」都當不了。她在敗選感言中表示，政治之路不會就此劃休止符，將思考下一步。

選前不被看好的石丸伸二沒有獲得任何政黨奧援，可說是真的無黨派人士。石丸除了有地方首長的經驗之外，還曾擔任大型銀行的分析師，在選戰中主打產業政策，對東京都民而言頗具新鮮感，在無黨派選民中獲約四成支持。

石丸挑戰首都雖告失敗，卻打開全國知名度。敗選後被問及下一步的計畫時，他表示目前尚未決定，但也透露參加全國性選舉也是選項之一，還半開玩笑地說「例如廣島一區」，廣島一區就是首相岸田文雄的眾議員選區。

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