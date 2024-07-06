工黨獲1／3選票卻奪2／3席次 英國大選比例差距史上最大

英國各家報紙報導工黨壓倒性獲勝，施凱爾出任首相。（美聯社）

2024/07/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國工黨在五日底定的國會大選中贏得四一二席，不僅輕鬆跨越三二六席多數門檻，甚至逼近三分之二席次。「每日電訊報」報導，綜觀普選票分布，工黨的總得票數僅佔全國總票數的三分之一，創下英國選舉史上得票、席次比例差距最大紀錄，也讓英國施行的「領先者當選」（First Past the Post，即簡單多數）選舉機制再次受到檢視。

進一步探討，工黨贏得的席次約佔總國會議席六十三．七％，得票數卻只有卅四％，約卅％的差距一舉超過同樣由工黨在二○○一年大選寫下的廿二％紀錄。當時由前首相布雷爾領導的工黨取得四一八席，得票率約四十一％。

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若與工黨慘敗的二○一九年選舉比較，本屆的工黨得票數只多出了約七十萬票，即一％左右，席次卻多出了二百多席。二○一九年工黨僅贏得二○二席，創下一九三五年以來最差成績。

再與二○○五年大選比較，同樣由布雷爾率領的工黨拿下卅五．二％選票，高過本屆工黨得票，席次則只有三五六席。

另一項問題是，工黨、保守黨之外的第三勢力雖然獲得廣泛支持，卻難以完全呈現在國會席次上。特別是「英國改革黨」拿下第三多的四一○萬張選票，席次僅有四席；一九○萬張第五高票的綠黨同樣只有四席；第三大黨「自由民主黨」則只靠三五○萬票就贏得七十一席。換算下來，改革黨百萬票才得到一席，自民黨只需五萬票，原因在於自民黨選票集中在較少的席次上，改革黨則大幅分散在全國各選區。

以政治光譜區分，右派的保守黨和改革黨得票率卅八％，席次僅佔十七％；左派政黨得票率四十四．一％，席次多達六十七％。

然而，保守黨的慘敗脫離不了失去選民支持的根本性問題，其廿三．二％的得票率是過去百年以來最低紀錄。本屆英國的投票率為五十九．六％，亦是過去廿多年來最低。

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