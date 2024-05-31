香格里拉對話 美中防長必談台灣

美國防長奧斯汀出席第21屆新加坡「香格里拉對話」，將與中國國防部長董軍會晤。（法新社）

2024/05/31 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一年一度的「香格里拉對話」會議將於五月卅一至六月二日在新加坡舉行，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長董軍預計將舉行直接會談，有望以進一步對話避免雙方衝突局勢失控。中國專家分析，兩國防長會晤勢必談到台灣議題，據美國官員說法，奧斯汀會中還將重申對亞洲盟友承諾，即使專家認為美國政府當前更關注中東以哈戰爭和俄國入侵烏克蘭。

去年會議期間，美國邀約中國防長見面遭拒，只有在席間短暫地握手寒暄。今年董軍與奧斯汀在四月十六日晚間視訊通話，是美中軍方高層從二○二二年十一月以來再次互動。若雙方在今年會議期間順利見面，將是兩國防長十八個月來首次面對面進行重要交流，預計將就中國向台灣施壓，和中菲南海爭議進行討論。台海局勢是美中衝突最受矚目的一環；北京也對華盛頓強化與亞太地區的軍事同盟、特別是與菲律賓的關係感到憤怒。

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聚焦台海、南海議題

中國國防部網站廿七日發布消息，證實董軍將出席本屆香格里拉對話，在會上圍繞「中國的全球安全觀」做大會發言，並會見有關國家代表團團長。對於美中防長是否會晤，中國國防部發言人吳謙卅日表示，中方認為中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係，增進相互了解，中方對此持開放態度。官媒「環球時報」引述中國軍事專家張軍社看法指出，美中防長會晤勢必會談到台灣議題，中方會重申「要求美方將承諾落到實處，嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務」。

自二○二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京中止了與美國的軍事對話，直至去年十一月拜習會後才同意重啟。隨後，奧斯汀與董軍於今年四月進行了視訊通話。新加坡諮詢公司「鑠翼」資深分析師穆斯塔法表示，希望此次會晤成為美中軍方重建公開溝通的開端。中國軍事分析家宋忠平認為，董軍可能在新加坡演說中要求美國停止在台灣和南海問題上「挑釁」中國。

中國國防部長董軍出席第21屆新加坡「香格里拉對話」。（法新社）

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