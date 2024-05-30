北韓空飄穢物氣球 反制南韓空投傳單

兩韓邊境28日晚間起出現大批綁有大型垃圾袋，內含垃圾、排泄物等各種穢物的空飄氣球，南韓研判此為北韓針對脫北者團體散佈反平壤傳單的報復。（歐新社）

2024/05/30 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓廿九日指控北韓向南空飄大量懸掛有垃圾，甚至是排泄物的氣球到南韓，怒斥此舉既卑鄙又危險。北韓官媒引述領導人胞妹金與正的話說，這些垃圾氣球是送給南韓人的大禮包。北韓此舉顯然是落實稍早揚言的報復威脅，反制南韓對北韓空飄反金氏政權傳單。

根據韓聯社，南韓聯合參謀本部指出，北韓是從廿八日晚間開始向南韓空飄大量裝有穢物的氣球，截至當地時間廿九日下午四時，已在南韓江原道、京畿道、慶尚道、忠清道、全羅道等發現二六○枚「垃圾氣球」；這些氣球長度約三到四公尺，下方懸掛的塑膠袋內裝有各式穢物與垃圾，但無傳單。

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報導中指出，南韓軍方是以肉眼、熱成像監視設備及雷達監視上空時，發現有來自北韓的空飄氣球，並在氣球落地由軍方的防爆與核生化回應小組上前檢查與蒐集清理，並發布警報警告居民保持距離，以及發現氣球後立即通報。南韓軍方廿九日發布的照片顯示，北韓墜毀的氣球繩子上綁有計時器，下方繫有塑膠袋，四周散落垃圾，還有一張照片中的袋子上寫著「排泄物」。

南韓聯合參謀本部批評北韓此舉違反國際法與危及南韓人身安全，要求北韓立刻停止此等反人道的低級行為；南韓總統府一名官員表示，北韓此舉可能意在測試南韓的反應，並誓言南韓會冷靜以對。北韓中央通信社（KCNA）發布金與正的聲明，狠酸南韓在捍衛其公民言論自由的同時，卻批評北韓氣球，簡直可恥、不要臉；氣球送給「爭取言論自由的南韓人」的誠摯禮物，數量是南韓空飄過來的數十倍。

一天空飄200多枚氣球

北韓曾在二○一六年到一七年間對南韓空飄約一千枚氣球，但這回一天內就空飄兩百多枚氣球，數量之多，實屬罕見。北韓副國防部長金康日（譯音）廿六日曾放話會對南韓朝兩韓邊界空飄傳單與垃圾做出以牙還牙的回應，「成堆廢紙與穢物很快就灑遍邊境地區及南韓境內」，南韓會直接體會到得花多少精力才能將之去除。

以脫北者為主的南韓倡議人士會定期利用氣球對北韓空飄批評平壤當局的傳單，導致兩韓關係緊張，北韓據稱還曾開槍打下南韓氣球。南韓政府也曾力圖阻止倡議人士對北韓空飄氣球，認為此舉無益和平，反而有危及兩韓邊界居民安全之虞，並於二○二一年下令禁止對北韓空飄氣球，然此禁令稍後被高院以侵犯言論自由裁定違憲。

兩韓邊境28日晚間起出現大批綁有大型垃圾袋，內含垃圾、排泄物等各種穢物的空飄氣球，南韓研判此為北韓針對脫北者團體散佈反平壤傳單的報復。（歐新社）

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