比利時30架F-16 首架最快年底交烏

烏克蘭總統澤倫斯基（左）27日至28日對西班牙、比利時和葡萄牙進行旋風訪問，成功爭取到明確的軍援承諾，包括比利時在2028年前交付30架F-16戰機。圖為澤倫斯基28日與比利時總理德克魯（右）簽署雙邊安全和長期支援協議。（歐新社）

2024/05/29 05:30

澤倫斯基訪西葡比3國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭爆發兩年多來，烏克蘭和俄羅斯皆面臨武器短缺問題，可能左右戰況發展。為此，烏國總統澤倫斯基廿七、廿八日對西班牙、比利時和葡萄牙進行旋風訪問，成功爭取到明確的軍援承諾，包括比利時在二○二八年前，交付卅架F-16戰機。與此同時，歐盟成員國國防部長也齊聚布魯塞爾，試圖說服匈牙利停止否決援烏計畫。

澤倫斯基廿八日與比國總理德克魯簽署雙邊安全和長期支援協議，先前曾承諾向基輔提供F-16戰機的比國，這次明確表示會在二○二八年前交付卅架。澤倫斯基表示，首架預計「今年抵達」，但比國外交部長拉碧態度保留，稱希望今年年底開始交付。澤倫斯基此行也參觀比國空軍基地，並與協助訓練烏軍飛官駕駛F-16的教官會晤。

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此外，烏比協議還包括比國今年向烏提供至少九．七七億歐元（約三四七億台幣）軍援，並承諾在十年內持續提供支持。比國表示，烏俄開戰以來，比國已向烏國提供十二億歐元（約四二六億台幣）的軍事支持。

荷蘭交付愛國者飛彈系統

一天前，澤倫斯基也在馬德里和西班牙總理桑切斯簽署安全協議，獲得西國承諾今年提供十億歐元（約三五五億台幣）軍援，並在二七年前撥款五十億歐元（約一七七五億台幣），包括增援防空飛彈，以應對俄國每月向烏發射的近三千枚飛彈，以及豹式坦克和火砲彈藥等。

荷蘭國防部長歐龍仁廿八日也表示，將向烏國交付部分愛國者防空飛彈系統，並正與其他國家談判取得零件和彈藥，以在短期內組裝至少一套完整的系統，好交給基輔。澤倫斯基則說，烏軍還迫切需要七套愛國者系統，以阻止俄軍用破壞性極強的滑翔炸彈襲擊電網、民生區域和軍事目標。結束比國行程後，澤倫斯基稍晚轉往葡萄牙。他原定本月稍早出訪，但在俄軍重新對哈爾科夫地區發動攻擊後，延後所有出訪行程。

歐盟遊說匈牙利別再卡援烏

與此同時，歐盟成員國國防部長廿八日也在布魯塞爾舉行會議，再次試圖克服匈牙利對援烏的反對。據估計，歐盟約六十五億歐元（約二三○八億台幣）援烏資金，目前被歐盟廿七國中最挺俄國的匈牙利總理奧班政府拖延。愛沙尼亞防長派夫克直言情況已非常緊迫，歐盟必須做出關鍵決定。

籲西方促俄和平談判

另外，澤倫斯基也呼籲西方「動用一切手段」迫使俄國進行和平談判，同時也希望西方允許烏軍使用其提供的長程武器打擊俄國境內目標。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格告訴北約議員，若烏軍無法攻擊俄國境內軍事目標，等同將烏國人的一隻手綁在背上，讓他們很難進行防禦。據報導，英國外交大臣卡麥隆支持西方改弦易轍，但義大利總理梅洛尼、西國總理桑切斯等人仍閃爍其詞。

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