中國憂心對台行動 遭星鏈曝光

美國太空探索科技公司（SpaceX）衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），在烏俄戰爭中扮演重要角色，中國也擔心星鏈未來可能會在台海衝突中對解放軍造成衝擊。（彭博檔案照）

2024/05/27 05:30

習近平指示軍方建立中國版星鏈 並模擬干擾星鏈通訊

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國科技富豪馬斯克創辦的「太空探索科技公司」（SpaceX）衛星通訊系統「星鏈」（Starlink），在烏俄戰爭中扮演重要角色，未來是否會在可能爆發的台海衝突中發揮作用，引發各界關注。日本「共同社」報導，中國軍事研究員去年發布一篇題為「對星鏈衛星群在中國領土及其周邊空間領域影響之分析」報告，擔憂星鏈在情報蒐集和監控能力上對北京造成衝擊。

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報告寫道，星鏈使用可攜式終端接收器與低軌衛星連接，提供的高速網路優於其他衛星服務，可用於協助美國軍事行動，其實際運作能力已在烏克蘭戰場上「充分展現」。中國未來在應對星鏈時將面臨嚴峻考驗，在熱區執行區域行動者必須關注星鏈對空間域造成的影響。

日媒：中國本土九成被星鏈覆蓋

報告指出，超過九十％的中國本土、台灣和周邊水域被覆蓋在星鏈範圍內。這些區域不被任何衛星通訊覆蓋的時間，最多僅四十秒。然而，台北和台南上空的衛星數量相對較少，實施反制星鏈的措施並不困難。

中國國家主席習近平已指示軍方提升太空系統建造，並強化資安防禦能力，同時著眼建立中國版星鏈。中國人民解放軍四月成立「信息支援部隊」，目的在於「協調網路資訊系統的發展和應用」，在現代戰爭中扮演關鍵角色。解放軍的另一組研究團隊，則在模擬干擾星鏈通訊的行動。

專精中國軍事事務的日本京都先端科學大學副教授土屋貴裕分析，北京擔心侵略台灣之際，星鏈會偵測到前線部隊的動向，並公諸於眾。他提到，中國必定在探求利用類似技術，對台灣進行認知作戰的可能性。

「彭博」近期報導，目前約有四．二萬個星鏈終端在烏克蘭境內運作，為烏軍、醫院、企業和援助組織提供網路連接。然而，部分接收器落入俄羅斯部隊手中，也讓俄軍得以利用星鏈通訊。

「紐約時報」三月報導，綜合中國對台各面向施壓、台灣基礎設施薄弱和烏俄戰爭等因素，台灣領導層意識到人造衛星網絡在衝突爆發時的重要性。然而，考量SpaceX創辦人馬斯克在中國有著重大商業利益，台灣決定打造屬於自己的衛星通訊系統。目標在二○二六年前將首顆衛星送入軌道，接著兩年內送入第二顆，同時研發另四顆測試衛星。

國安局長蔡明彥三月在立法院答詢時提到，為應對戰時通訊問題，今年的中低軌衛星接收器將達到七百個以上。

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