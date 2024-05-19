別用TikTok！ 加國情報首長：中國掌控全球用戶數據

西方國家慎防來自中國的社群應用程式「抖音」國際版TikTok洩漏個資。（美聯社檔案照）

2024/05/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕加拿大安全情報局（CSIS）局長維格諾十八日在加拿大廣播公司前一天預錄節目中提醒加國民眾，他個人「絕不推薦」使用TikTok，因「中國政府有非常明確的策略」，能夠獲取「全球任何人的個人資訊」；從該應用程式設計即可「非常清楚」地看出，其由用戶收集的數據「可供中國政府使用」。

加國自由黨政府去年九月下令對TikTok在加擴張業務提案進行國家安全審查。維格諾說，他將參與上述審查並提供建議，肯定「政府近幾個月邁出了第一步，禁止在政府設備上使用TikTok。我認為這是一個非常精明的做法」。

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示警青少年別輕忽自身數據

他特別警告青少年別輕忽自身數據遭TikTok掌握，因未來在世界各地從事不同的活動時，無論出於何種原因成為中國標的，中方即可獲得大量有關資訊。他強調，中方正在使用大數據分析，正開發人工智慧，「終極目標始終是保護中國共產黨的利益。因此從這個角度來看，在很多方面，這都是對我們生活方式的威脅」。

此非加國情報高層首度提出警告。加國總理杜魯道十七日表示，「我們強烈依賴CSIS和我國情報機構來確保加人的安全。當CSIS局長指出TikTok對加人資料安全構成真正威脅時，我認為加拿大人要聽」。

TikTok加拿大發言人回應，上述說法「沒有證據支持」，強調「TikTok從未與中國政府分享過加國用戶數據，如果被要求，我們也不會這樣做」。

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