中規劃海上核電廠 威脅南海

中國有意進一步推動海上核能發電廠建造計畫，引發美國及南海各國憂心。圖為俄羅斯羅蒙諾索夫院士浮動核電廠，是全球首座、也是目前唯一一座浮動核電廠。（法新社檔案照）

2024/05/04 05:30

恐削弱區域安全 美印太司令示警

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華盛頓郵報」二日報導，在歷經超過十年的研究、研發和安全疑慮權衡後，中國有意進一步推動海上浮動核子反應爐建設計畫，為地處局勢緊張的南海軍事設施供應電力。美軍印太司令部司令阿基里諾示警，此舉恐削弱區域安全和穩定性。

國際社會尚未建立浮動核設施使用安全準則。美方判斷浮動核反應爐的部署還需要耗費數年時間。阿基里諾警告，「中國使用浮動核能發電廠的意圖，對區域內的所有國家產生潛在衝擊」、「北京想藉此強化對南海的軍事控制，進一步行使其非法領土聲索」，「這樣的行為正使整個區域動盪不安」。

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俄浮動核電廠五年前啟用

俄羅斯的羅蒙諾索夫院士浮動核能發電廠於二○一九年十二月啟用，是全球唯一運作海上核電廠的國家。中國是在二○一○年開始海上核電廠的設計，「環球時報」二○一六年報導，中國打算在南海部署廿座。中國原先希望在二○二一年啟用首座浮動核電廠，但進展不如預期，問題包括當局對安全和可行性的顧慮。據「國際原子能總署」（IAEA）二○二二年報告揭露，中國規劃研發的三款核反應爐，其中之一排定今年開始建造。

部分科學家和環保人士指出，浮動核電廠有自身特有安全問題。例如陸地核電廠能夠把核反應爐和燃料安置在五英尺厚的水泥、鋼鐵架構內，是海上核電廠缺乏的安全要素。若是發生類似日本三一一大地震這類毀滅性事故，放射性污染物恐被釋放到海洋中。

非營利組織「憂思科學家聯盟」核能安全主任萊曼表示，海上核反應爐受到來自海面下的惡意攻擊及破壞，或是遭遇劇烈風暴或海嘯的毀滅性力量時相當脆弱。他提醒，認為新技術相當安全以至於能夠隨意移動的想法不切實際，「若未適當處理這些問題，下場就是等著潛在的災難在全世界發生」。

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