熱浪襲東南亞 泰30人中暑亡 菲線上授課

由於許多學校教室擁擠且無空調，導致學生和教師出現血壓飆升、頭暈甚至暈倒情況，迫使菲國教育部緊急宣布，公立學校改為線上授課。 （美聯社）

2024/04/30 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東南亞各國近月來遭強烈熱浪侵襲，體感溫度動輒突破攝氏四十度，導致民眾中暑身亡頻傳、登革熱疫情升溫，並危及供電穩定。各國採取取消實體課程、放寬學生衣著規定、敦促減少用電等措施，以渡過難關。

菲律賓氣象機構表示，當地「炎熱指數」（體感溫度，包含相對濕度）預計將維持在破紀錄的攝氏四十五度，直到五月第二週仍可能創高，屬於「危險」等級，可能引發中暑。由於許多學校教室擁擠且無空調，許多教師反映，過去幾天有學生和教師出現血壓飆升、頭暈甚至暈倒的情況，迫使教育部在廿八日緊急宣布，公立學校改為線上授課兩天。

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菲國電網營運商也指出，呂宋島是菲國主要島嶼，佔經濟產值四分之三，本月稍早十三家發電廠停止運作後，供電逐漸吃緊。馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場第三航廈的六個冷卻塔一度發生故障，導致空調停擺，乘客宛如置身蒸籠。

泰國曼谷、中部和北部地區的氣溫也超過攝氏四十度，北部南邦府廿二日還曾出現攝氏四十四．二度高溫，預計極端高溫還將持續。過去一個月，泰國已有卅人中暑身亡。越南氣象機構則說，北部和中部多地測得攝氏四十．二至四十四度之間的高溫。

馬來西亞氣象機構廿八日向十六個地區發出炎熱警示，迄今共出現四十五例高溫相關疾病病例，包括兩人中暑身亡。印尼則因氣溫升高使登革熱疫情惡化，病例比一年前增加一倍多、達到三．五萬例。

印度喀拉拉邦廿八日高溫飆至攝氏四十一．九度，比平均水準高出五．五度，導致兩人死亡。孟加拉也因氣溫攝氏四十三度，再次宣布全國小學和近半數教育機構停課。

菲律賓當地「炎熱指數」恐將維持在破紀錄的攝氏45度，屬於「危險」等級，可能引發中暑。（美聯社）

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