五角大廈打造60億美元武器 長期援烏

美國廿六日將宣布撥款六十億美元，向烏克蘭援助愛國者飛彈系統等武器，加強基輔對抗侵略的能力。（美聯社檔案照）

2024/04/27 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府預計廿六日宣布，將向烏克蘭提供總價值約六十億美元（約一九七○億台幣）的長期軍事援助，包括愛國者防空系統彈藥，資金將從美國總統拜登最新簽署立法的六一○億美元「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）中調撥，是迄今最大規模的援助金額，但預計需要數月或數年才能交付武器。

美國國防部長奧斯汀將在與歐洲等世界各地五十多國國防官員舉行線上會議，討論對烏克蘭的軍援後，正式宣布上述消息。新支援的武器包括「國家先進防空系統」（NASAMS）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬斯），及愛國者防空系統彈藥、彈簧刀自殺無人機、美洲獅無人機、反無人機防空系統和火砲等。

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裝備可能需數年才能交付

不過，由於最新軍援是根據USAI分配，而USAI是由五角大廈與軍火商簽署合約，為烏克蘭打造新裝備，而非從美國現有庫存挪出，因此上述裝備可能需要數年才能交付烏克蘭。白宮近日甫批准向烏克蘭提供十億美元的武器和裝備，包括烏軍急需的防空彈藥和大量砲彈，以及裝甲車和其他武器等，這部分即是由美國庫存中提供，包括留存在歐洲倉庫的軍火。

據了解，自俄羅斯二○二二年二月入侵烏克蘭以來，美國已向烏提供價值超過四四○億美元的武器、設備維護、人員培訓和備用零件等，其中包括M1A1艾布蘭主力坦克。

與此同時，美國官員表示，美、法、英已分別向烏提供射程三百公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈，及射程二五○公里的SCALP巡弋飛彈和暴風影巡弋飛彈，希望德國也能效法各國，提供射程可達五百公里的金牛座巡弋飛彈給基輔。

北約嗆中挺俄 難再維持關係

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，更多支援正在路上，烏克蘭要擊敗俄國「還不算太晚」。他也猛烈抨擊中國支撐俄國的戰爭經濟，稱只要北京繼續助長歐洲自第二次世界大戰以來最大規模武裝衝突，就無法與西方建立良好關係。

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