520前 會晤習近平 布林肯強調台海穩定重要性

美國務卿布林肯（左）訪中，26日與中國國家主席習近平會面。（歐新社）

2024/04/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國務卿布林肯訪中，廿六日與中國國家主席習近平、外長王毅、公安部長王小洪會面。布林肯說，他向中方強調台海和平穩定的關鍵重要性，也表達對中國支持俄國侵烏戰爭的憂心。

布卿：強化溝通管道 避免誤判

在美國駐華大使館舉行的記者會上，布林肯表示，美國致力於維持和強化兩國溝通管道，以期避免任何誤解和誤判，但強調「美國也對（中國）構成的挑戰，以及我們對未來相互矛盾的願景看得很清楚，美國將始終捍衛我們的核心利益和價值」。布林肯說，他向中方提及香港、新疆與西藏問題，「我重申了美國的一中政策並強調維持台灣海峽和平與穩定的關鍵重要性」。

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布林肯對北京供應莫斯科物資強化國防表達關切，向習表明「若中國不處理這個問題，我們會」。他警告中國「在南海的危險行動」，強調美國對菲國的防衛承諾牢不可破。

新華社報導，習近平說，兩國應彼此成就，而非互相傷害；中國堅持不結盟，「美國也不要搞小圈子」。他說，希望美方積極正面看待中國的發展，「第一顆鈕扣扣好了」，關係才會真正穩定下來。

稍早布王會談五個半小時。美國務院發言人米勒指會談「深入、具實質性和建設性」，布林肯對美方關切議題堅持立場，並在台灣總統當選人賴清德即將就職前，強調維持台海和平與穩定的重要性。

王毅說，目前中美關係止跌企穩，但「負面因素仍在上升積聚」，中國正當發展權利遭無理打壓、核心利益不斷受挑戰。他重申台灣問題是「第一條不可逾越的紅線」，要求美國「停止武裝台灣、支持中國和平統一」，以及停止部署陸基中程飛彈。

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