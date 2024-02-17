美國會僵持延遲經援 太平洋島國示警北京蠢動

美國去年與密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉簽署協議，以經濟援助換取軍事准入權，但美國國會遲遲未通過相關預算，引起上述3國質疑。圖為美國總統拜登（左3）2022年9月在白宮接待來訪的太平洋島國領袖。（美聯社檔案照）

2024/02/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對美國國會審議預算陷入僵局，導致美國經濟援助遲遲不到位一事，美國在太平洋的三個戰略盟國密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉警告，中國已在蠢蠢欲動，極力動搖他們與美國的同盟關係，包括在台灣問題上改變立場。

密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉去年與美國重新簽訂廿年資助計畫「自由加盟協約」（COFA），華府將提供三國經濟援助，換取進入其軍事戰略要地權利。COFA資金去年約佔馬紹爾群島與帛琉政府年收入的廿％及卅％，儘管美國共和、民主兩黨皆支持COFA計畫，但相關經費遲未獲得美國國會批准。

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中國利誘 促停止對台支持

據了解，雖然目前所需額外金額僅約廿三億美元，但以聯邦參議院外交關係委員會共和黨籍議員里契為首的兩黨廿四名參議員小組，提案將COFA經費納入有爭議的補充預算，而該案並未包含在參院已同意、並送交眾院的法案中。

路透披露，COFA三國總統多次致函美國國會領袖，強調必須儘快立法，否則將「在我們各國人民中引發質疑」，「讓太平洋地區的競爭性政治行為者取得經濟剝削的機會」。帛琉總統惠恕仁在九日一封信中明確警告，美方的拖延正中中國和帛琉政治人物下懷，他們希望接受中國經濟利誘，將帛琉對台灣的外交承認轉向中國。

馬紹爾群島總統海妮也在十二、十三日的信中警告，「中國一直採取『胡蘿蔔加大棒』的方式來改變我們的聯盟，包括停止對台灣的支持。（美方）進一步拖延有可能破壞人們對美國的信心，並鼓勵一些人認同中國的誘惑」。

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