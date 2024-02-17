慕尼黑安全會議登場 布林肯會晤王毅

美國國務卿布林肯（左）16日在慕尼黑安全會議場邊與中國外交部長王毅（右）會晤。（美聯社）

2024/02/17 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕國際安全事務論壇「慕尼黑安全會議」（MSC）十六至十八日登場，除了聚焦以色列和烏克蘭戰事外，美國國務卿布林肯與中國外交部長王毅進行會晤，以穩固美中在一系列爭議問題下的緊張關係。此外，英國外交大臣卡麥隆也將和王毅討論台灣海峽「航行自由」問題，而中方更「先發制人」，聲稱擁有台海主權。

美國國務院十五日證實，布林肯十六日將和王毅在慕尼黑會議場邊舉行會談，重點將擺在烏克蘭、中東與跨大西洋安全事務。兩人去年十月也曾進行一對一會談，為十一月美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山舉行峰會鋪路。

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可能交涉安排拜、習近期通電話

據了解，布、王此次會面很可能涉及安排拜、習兩人在近期通電話一事。上月底，白宮國安顧問蘇利文和王毅在泰國曼谷舉行逾十二小時晤談，討論美中軍方溝通、人工智慧（AI）安全、台海及葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊船隻等問題，美方官員事後透露，拜、習將在今年春季通話，但詳情未知。

香港「南華早報」指出，王毅去年在慕尼黑會議上暗批美國對烏克蘭戰爭的立場，今年王毅的話題可能仍不脫批美，並在歐洲普遍憂心美國前總統川普可能班師回朝的情況下，將中國塑造成負責任的全球參與者。王毅此行還將順道訪問西班牙和法國。

另外，英國外相卡麥隆也將與王毅會面，而卡麥隆近日在上議院接受質詢時，在回應如何嚇阻中國封鎖台海時表示，航行自由在世界任何地方都不例外，無論紅海或台海。不過，中國駐英大使館搶在兩人會面前「先發制人」，斥責卡麥隆將紅海和台海混為一談，並指「台灣是中國領土不可分割的一部分，中國對台海享有主權、主權權利和管轄權」，堅決反對任何國家以航行自由為名在台海「製造事端」。

英美等國一直視台海為「國際水域」，英國國防大臣夏普斯去年底受訪也重申台海是「公海」，英國軍艦有權通過。

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