川普再槓北約 鼓勵俄攻擊賴帳美盟友

有可能再度入主白宮的美國前總統川普十日聲稱，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履 行財政義務的北大西洋公約組織（NATO）成員國，這是他迄今對北約所發出的最極端批評。圖為川普2019年12月在北約峰會上與北約秘書長史托騰柏格交談。（美聯社檔案照）

2024/02/12 05:30

白宮斥川普「精神錯亂」危及國安

〔編譯周虹汶／綜合報導〕試圖再度爭取成為年底總統選舉候選人的美國前總統川普，又發驚人之語，公開支持俄羅斯攻打沒有履行北大西洋公約組織（NATO）財政義務的美國盟友！這是川普迄今對北約發出的最極端批評，此話一出，白宮直斥「精神錯亂」、「令人震驚」。

川普十日在南卡羅來納州康威市造勢活動上表示，他在總統任內曾參與一場北約會議，遇到「一個大國的一位總統站起來說，『好吧，先生，如果我們不付錢，而我們遭到俄羅斯的攻擊，你會保護我們嗎？』」川普當眾還原當時回覆：「你沒有付錢，所以你賴帳了對吧？不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們做任何他們想做的事情。你必須付錢。你必須支付你的帳單。」

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驚人之語挨轟危及全球穩定與經濟

針對川普發言，白宮發言人貝茨表示，「鼓勵凶殘政權入侵我們最親密的盟友，是令人震驚且精神錯亂的，它危及美國的國家安全、全球穩定和我們國內的經濟。」

然而，川普早已公開對拜登政府援助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵表達疑慮，還質疑北約防衛合作存在的意義。他二○一六年底當選前，北約多數盟國並未積極向一四年承諾的二四年各自貢獻國內生產毛額（GDP）二％目標邁進，由美國負擔北約七成費用。川普認為，這點「對我們一直非常不公平」，矢言對這個「過時」的集體防衛機制做出改變。

川普也反對提供烏克蘭更多援助

川普強調，烏俄戰爭必須解決，並重申他反對提供烏克蘭更多援助，還大酸烏克蘭總統澤倫斯基是「史上最偉大的推銷員」，並暗示一旦烏克蘭與俄羅斯達成協議，而且突然不想與美國打交道了，美國可能會損失數千億美元。

在川普發表前述言論之前，美國聯邦參議院共和黨議員七日拒絕同意一項朝野協商出來的一一八○億美元包裹法案，內容包括向烏克蘭提供急需的新資金、援助盟友以色列，以及解決美墨邊境危機的改革。川普十日也對此大聲叫好，同時矢言一旦勝選，將在上任第一天就實施大規模的移民「驅逐行動」。

根據北約資訊，俄羅斯二二年二月入侵烏克蘭以來，美國援烏總額迄今已達約七五○億美元，北約另外卅個成員國加上其他夥伴國，則共提供逾千億美元，當年北約卅國有七國達到前述軍費承諾。

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