距台僅200公里 菲增兵巴丹群島

菲律賓計畫加強菲國最北端、最靠近台灣的巴丹群島省的軍事部署和基礎建設。圖為駐守在巴丹群島省雅米島（Mavulis island）的菲國部隊。雅米島距離台灣僅約141公里，可能被列入菲國和美國年度「肩並肩」大型聯合演習區域之一。（歐新社檔案照）

2024/02/08 05:30

反制中國南海擴軍

菲防長下令駐軍增員、新建海軍基地

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於中國在南海愈發強勢，菲律賓國防部長鐵歐多洛已下令軍方，增加駐紮於菲國最北端巴丹群島的部隊規模與基礎建設，以強化菲國的領土防禦能力，反制中國。巴丹群島距離台灣不到二○○公里。

鐵歐多洛六日在菲國參謀總長布勞納等軍方高層的陪同下，視察巴丹群島的海軍設施時，做上述表示。鐵歐多洛還呼籲要在巴丹群島開發更多設施。根據菲國海軍六日晚間發表的聲明，鐵歐多洛說，菲律賓武裝部隊的行動節奏，從二○二四年起將加快；就菲國領土北方基線而言，「巴丹群島是菲律賓的先鋒」。

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菲律賓海軍則指出，鐵歐多洛造訪巴丹群島，是菲國致力於領土防禦與國安的關鍵時刻，凸顯強化防禦能力以確保菲國整體安全與完整的重要性。但聲明中並未詳述相關計畫。菲中兩國在南海有著彼此衝突的主權聲索，雙方船隻近數月來頻頻在爭議海域爆發衝突。

若中國犯台 控制巴丹群島將是關鍵

位於菲律賓北端的巴丹群島，目前正興建一座海軍基地，與台灣南部以巴士海峽相隔，而巴士海峽被視為船隻往來西太平洋與主權爭議不斷的南海間咽喉要道。中國軍方定期派遣艦艇與飛機通過巴士海峽，一旦中國入侵台灣並希望阻撓敵人從南方接近台灣，控制巴丹群島將是關鍵。

菲律賓與美國去年十一月恢復在巴丹群島附近海域的聯合巡邏。此外，去年八月有報導指出，美菲已就在巴丹群島開發民用港口進行談判，以強化美方進入這些鄰近台灣的戰略島嶼。菲律賓學者指出，一旦台海爆發衝突，此港口可用於後勤支援、撤僑和保衛菲律賓國土，戰略地位非常重要。

菲律賓在二○二三年幾乎已倍增美軍可用的菲國基地數量，其中有三個基地面對台灣。巴丹群島是去年美菲「肩並肩」聯合軍事演習的訓練場之一，該次演習有超過一．七萬美菲士兵參加，為歷來最大規模的美菲聯合軍演。

與此同時，菲律賓總統小馬可仕也已批准菲國軍事現代化的第三階段計畫，其中包括採購該國首批潛艦，以利強化在主權爭議的南海地區捍衛海權。菲國武裝部隊發言人巴迪亞表示，第三階段旨在強化軍方海上、空中、偵察和其他能力的現代化，「在我們從內部安全行動轉型到領土防禦之際，這些強化措施將有助於增強我們的防禦能力」。

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